NATO. Ukraińcy dostaną leopardy w marcu

Prezydent Andrzej Duda spotkał się w środę (15.02.2023) w Brukseli z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem w ramach przygotowań do szczytu „Dziewiątki Bukaresztańskiej” (Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Węgry), który w przyszłym tygodniu odbędzie się z udziałem prezydenta Joe Bidena w Warszawie.

Jasny sygnał dla Moskwy

– Oczekujemy nowych planów bezpieczeństwa dla Polski, krajów bałtyckich i innych krajów flanki wschodniej – powiedział polski prezydent. Chodzi o budowę dodatkowej infrastruktury, czyli NATO-wskich magazynów broni na wschodzie Sojuszu. A także o przypisanie większej liczby NATO-wskich żołnierzy do zaplanowanych operacji obronnych w Polsce czy krajach bałtyckich.

Jens Stoltenberg, który też będzie na szczycie Dziewiątki w Warszawie, zapewniał, że Sojusz będzie zawsze bronił każdej piędzi ziemi w Polsce. – Wysyłamy takie jasny sygnał, żeby w Moskwie nie było miejsca na żadne błędne kalkulacje w tej kwestii – powiedział dziś szef NATO.

Andrezj Duda, który jutro leci do Londynu, potem przy okazji konferencji bezpieczeństwa w Monachium spotka się z prezydentem Emmanuelem Macronem i kanclerzem Olafem Scholzem, by rozmawiać o dalszej koordynacji pomocy zbrojeniowej dla Ukrainy. Dzisiejsze spotkanie Andrzeja Dudy z Jensem Stoltenbergiem odbyło się tuż po zakończeniu półtoradniowej narady ministrów obrony Sojuszu, które w dużej mierze było poświęcone przyspieszeniu dostaw już obiecanej broni dla Kijowa, a także planom rozkręcenia produkcji amunicji na potrzeby Ukraińców.

Polscy i ukraińscy żołnierze ćwiczą w bazie wojskowej w Świętoszowie

Batalion leopardów w marcu

Minister Mariusz Błaszczak poinformował w Brukseli, że Polska już zasadniczo skompletowała batalion leopardów (czyli 31 czołgów), które powinny trafić do Ukrainy przed końcem marca. Chodzi o czołgi Leopard 2A4, w tym 14 z Polski, a reszta z Kanady, Norwegii, Hiszpanii oraz Finlandii, która jako jedyna w tej grupie krajów ma konsekwentną politykę nieogłaszania publicznie szczegółów swych darowizn dla Ukrainy.

– Żołnierze ukraińscy przechodzą szkolenia i w połowie marca będą gotowi do operowania tymi czołgami. Potem pozostanie już tylko sprawa zgrania tych oddziałów – powiedział Mariusz Błaszczak po obradach Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Natomiast Berlin w ramach nieformalnego podziału zadań między Niemcami i Polską w sprawie czołgów zajmuje się kompletowaniem batalionu nowocześniejszych czołgów Leopard 2A6. Oprócz 14 takich czołgów zadeklarowanych przez Niemcy swoje trzy zaoferowała Portugalia. Minister Boris Pistorius nie zebrał jeszcze reszty batalionu, choć – jak wskazują niektórzy rozmówcy w kwaterze głównej NATO – sam Berlin ma militarny potencjał do zwiększenia swej czołgowej darowizny.

Mariusz Błaszczak podpisał się dziś pod listem intencyjnym dużej części krajów NATO co do budowy wspólnych magazynów uzbrojenia.

Ukraińscy żołnierze trenują na leopardach w Polsce

Wymiana i analiza danych

Druga inicjatywa dotyczy wymiany informacji pochodzącej z systemu rozpoznania satelitarnego (APSS). Chodzi o skoordynowanie pozyskiwania danych z rządowych i komercyjnych satelitów, by – przy sporych oszczędnościach – usprawnić gromadzenie, udostępnianie i analizę danych wśród sojuszników NATO oraz w strukturze dowodzenia NATO. – Ten projekt to doskonały przykład współpracy cywilno-wojskowej, zapewniając potężny atut do naszego zestawu narzędzi wywiadowczych – powiedział Mircea Geoana, zastępca sekretarza generalnego Sojuszu.

Ministrowie obrony zajęli się dziś także bezpieczeństwem krytycznej infrastruktury podmorskiej. – Sabotaż wobec rurociągów Nord Stream przypomniał nam wszystkim, z jakimi zagrożeniami mamy do czynienia. Powołuję komórkę koordynacyjną ds. krytycznej infrastruktury podmorskiej, które będzie kierowana przez emerytowanego niemieckiego generała Hansa-Wernera Wiermanna – powiedział Jens Stoltenberg.

W kontekście lipcowego szczytu NATO w Wilnie pojawiły się pomysły, by podnieść – nadal nieosiągnięty przez sporą część krajów Sojuszu – cel wydatków na obronność, który obecnie wynosi 2 proc. PKB.

– Myślę, że zamiast zmieniania celu 2 proc. PKB raczej powinniśmy odejść od traktowania go jako górnego pułapu do osiągnięcia do traktowania tego celu jako minimum – powiedział Jens Stoltenberg.

