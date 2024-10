NATO szacuje straty Rosji: ponad 600 tys. żołnierzy

Sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Mark Rutte określił liczbę rosyjskich żołnierzy zabitych i rannych w wojnie w Ukrainie na ponad 600 tys. W odniesieniu do Putina powiedział, że „nie jest on w stanie kontynuować ataku na Ukrainę bez zagranicznego wsparcia. Stacjonowanie północnokoreańskich wojsk w Kursku jest „oznaką rosnącej desperacji” – stwierdził Rutte.

Według zachodnich sojuszników Ukrainy społeczeństwo Rosji nie jest rzetelnie informowane o stratach ludzkich w rosyjskiej wojnie w Ukrainie.

Jeśli szacunki NATO są prawidłowe, liczba ofiar po stronie rosyjskiej uległa w ciągu roku podwojeniu. Rutte nie powiedział jednak, ile z tych rosyjskich ofiar wojny nie żyje. Nie odniósł się także do ukraińskich strat. Liczby ofiar w takich konfliktach zwykle nie mogą zostać niezależnie zweryfikowane.

Północni Koreańczycy w regionie Kurska

Bezpośrednio po konsultacjach sekretarz generalny NATO podsumował to, co wiadomo o rozmieszczeniu w ostatnich dniach północnokoreańskich żołnierzy w Rosji. Zarówno Ukraina, jak i jej zachodni partnerzy obawiają się, że wkrótce będą oni zaangażowani w walki z wojskami ukraińskimi.

Mark Rutte potwierdził, że północnokoreańskie jednostki wojskowe stacjonują w regionie Kurska. To właśnie tam ukraińskie siły zbrojne dokonały latem tego roku ofensywy, zajmując część obwodu kurskiego.

Na spotkaniu w Brukseli eksperci z Korei Południowej poinformowali przedstawicieli państw NATO i innych partnerów o ustaleniach dotyczących północnokoreańskich planów wsparcia dla Rosji.

Według południowokoreańskiego wywiadu Korea Północna wysłała już do Rosji tysiące żołnierzy i zaplanowała rozmieszczenie łącznie około 12 tys. żołnierzy.

Eskalacja i ekspansja wojny

Z punktu widzenia sojuszu obronnego oznacza to znaczną eskalację i niebezpieczną ekspansję rosyjskiej wojny. – Pogłębiona współpraca wojskowa między Rosją a Koreą Północną stanowi zagrożenie zarówno dla bezpieczeństwa w regionie Indo-Pacyfiku, jak i w regionie euroatlantyckim – powiedział Rutte. Zwrócił uwagę, że Korea Północna dostarczyła już Rosji miliony sztuk amunicji i pocisków balistycznych.

Zdjęcia satelitarne pokazują rosyjski okręt "Angara", załadowany północnokoreańską bronią, wypływający z portu Rajin w mieście Rason (Korea Płn.) Zdjęcie: Kim Jae-Hwan/Sopa/Zuma/picture alliance

Do tej pory Rosja i Korea Północna odrzucały zamiar misji bojowej w rosyjsko-ukraińskiej wojnie jako spekulacje. W przeszłości jednak Putin długo zaprzeczał planom wszczęcia wojny przeciwko Ukrainie. Rosyjska pełnoskalowa wojna przeciwko Ukrainie toczy się już od 24 lutego 2022 roku.

Zełenski prosi o pomoc

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował niedawno o pomoc w związku z rozmieszczeniem północnokoreańskich żołnierzy po stronie Rosji. – Ukraina będzie faktycznie zmuszona do walki z Koreą Północną w Europie – powiedział Zełenski. I przestrzegł, że bez zdecydowanych kroków ze strony sojuszników prezydent Rosji Władimir Putin będzie tylko zachęcany do dalszego terroru.

Jednak pole działania partnerów takich, jak UE czy NATO jest ograniczone. Ze względu na dążenie Korei Północnej do posiadania broni jądrowej oraz poparcie rosyjskiej wojny w Ukrainie nałożono już liczne sankcje na Koreę Północną. Ich znaczne zaostrzenie jest prawie niemożliwe. Pozostaje jedynie opcja znacznego zwiększenia wsparcia wojskowego dla Ukrainy.

Właśnie taką perspektywę przedstawił w poniedziałek (28.10.2024) sekretarz generalny NATO, nie prezentując szczegółów. Jak powiedział po odbytych konsultacjach, rozmawiano o potrzebie dalszego wzmocnienia wsparcia wojskowego dla Ukrainy.

Wymiana okrężna Chorwacja-Niemcy

W poniedziałek po południu Agencja Reutera poinformowała o kolejnej „wymianie okrężnej”, w wyniku której sprzęt wojskowy trafi do Ukrainy. Chorwacja zakupi od Niemiec czołgi Leopard, a własne czołgi starego typu dostarczy Ukrainie. – Kupimy do 50 czołgów Leopard 2 A8 – zapowiedział chorwacki minister obrony Ivan Anusic po spotkaniu z ministrem obrony Niemiec Borisem Pistoriusem. Do końca roku Chorwacja będzie mogła dostarczyć 30 czołgów M84 i 30 bojowych wozów piechoty M80 do Ukrainy.

(DPA/dom)

