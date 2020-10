Następstwa zjednoczenia Niemiec. Różne dla różnych pokoleń

Z opublikowanego w piątek (2.10.2020) badania przeprowadzonego przez Federalny Instytut Badania Ludności (BiB) wynika, że pokolenie urodzone przed 1930 rokiem, którego większość przeszła już na emeryturę w 1990 roku, odniosło przeważnie duże korzyści ze zjednoczenia Niemiec.

„Długie lata pracy zapewniły wielu z tych osób wysokie świadczenia emerytalne, po tym, jak objęci oni zostali zachodnioniemieckim systemem emerytalnym”, podano w badaniu BiB. W tym samym czasie opieka medyczna we wschodnich krajach związkowych stosunkowo szybko nadgoniła standardy zachodnie, z czego skorzystały zwłaszcza osoby starsze.

Średnia długość życia osób mających w 1990 roku 65 lat była na wschodzie prawie o dwa lata niższa niż na zachodzie Niemiec. „Ale w międzyczasie różnica ta zmniejszyła się do niecałych dwóch miesięcy”, powiedział Sebastian Kluesener, dyrektor ds. badań w BiB.

Dla osób urodzonych w latach 1930-1959, które w dużej mierze żyły w czasach NRD, poważnym wyzwaniem było dopasowanie się do zmieniającego się po zjednoczeniu Niemiec rynku pracy. „To pokolenie musiało podjąć ogromny wysiłek dostosowania się do zmian, co często prowadziło do przerw w karierach zawodowych, a w konsekwencji do obniżenia poziomu emerytur”, wyjaśnił Kluesener.

Pokolenie przełomu

Jak wynika dalej z badań, przed szczególnie zróżnicowanymi wyzwaniami stanęło „pokolenie przełomu” z lat 60., 70. i wczesnych 80. Pokolenie to było w latach 90. i na początku lat 2000. w wieku, kiedy zazwyczaj szuka się zatrudnienia lub planuje rodzinę. „Pomimo trudnych okoliczności, większość z tego pokolenia potrafiła z powodzeniem ułożyć sobie egzystencję”.

Zdaniem ekspertów, o najkorzystniejszym bilansie można mówić w przypadku osób urodzonych po 1985 roku. „Przejście do życia zawodowego odbyło się dla nich w znacznie lepszych warunkach ekonomicznych niż dla wcześniejszych pokoleń”, stwierdzono w badaniu. „To pokolenie nie odczuło już efektów podziału Niemiec i lat przemian”, podaje BiB.

(AFP/jar)

