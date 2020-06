Następstwa pandemii zagrażają pokojowi na świecie

Wpływ gospodarczy pandemii koronawirusa może mieć negatywne konsekwencje dla pokoju w wielu krajach. Wynika to z nowego Globalnego Indeksu Pokoju. Badanie przeprowadzone przez think tank Institute for Economics and Peace (IEP) ocenia sytuację w ponad 160 krajach na całym świecie na podstawie takich kryteriów jak wojna, terroryzm, przemoc policyjna i eksport broni. W tym roku eksperci dodali również analizę potencjalnego wpływu pandemii koronawirusa na pokój na świecie. Ogólnie rzecz biorąc, IEP odnotował pogorszenie się pokojowych warunków na całym świecie w ciągu dziewięciu z ostatnich dwunastu lat. Dotyczy to również 2019 roku. „Świat jest znacznie mniej pokojowy niż w 2008 r.” – czytamy w raporcie. Można przy tym zaobserwować wyraźny podział na dwie grupy po 80 krajów, gdzie w jednej sytuacja się poprawiła, w drugiej natomiast pogorszyła.

Mniej środków na pomoc rozwojową i misje

Podczas gdy spada liczba śmiertelnych ofiar terroryzmu i konfliktów, nasilają się rozruchy, podczas których występuje przemoc. Eksperci są zdania, że pandemia koronawirusa może pogorszyć sytuację. „Raport IEP uważa ekonomiczny wpływ zamrożenia państw za poważne zagrożenie dla pokoju” - czytamy w raporcie. Można spodziewać się bowiem cięć w pomocy rozwojowej i finansowaniu misji pokojowych ONZ. Może to dodatkowo zdestabilizować kraje wrażliwe i dotknięte konfliktami, takie jak Liberia, Afganistan i Sudan Południowy. Ponadto kraje takie jak Brazylia, Pakistan i Argentyna są bardziej narażone na niestabilność polityczną, zamieszki i przemoc z powodu perturbacji gospodarczych. Eksperci twierdzą, że jedynym pozytywnym skutkiem pandemii koronawirusa mogą być trudniejsze do sfinansowania wojny zastępcze. Przyszłość pokaże, czy zaangażowanie Arabii Saudyjskiej w Jemenie lub Rosji w Syrii osłabnie.

Ofiarami wojen i konfliktów są przede wszystkim kobiety i dzieci

Niemcy na 16. miejscu, Polska na 29.

Niemcy awansowały o sześć miejsc w rankingu najbardziej pokojowych krajów od zeszłego roku i są teraz na 16. miejscu. Polska spadła o jedno miejsce i znajduje się obecnie na pozycji 29. Szwajcaria pozostaje na dziesiątym miejscu, a Austria, podobnie jak w ubiegłym roku, na czwartym. Według indeksu najspokojniejszym krajem na świecie jest Islandia. Afganistan zamyka listę ogółem 163 krajów.

Poprawa w Niemczech wynika z wielu wskaźników, powiedział założyciel IEP Steve Killelea, wymieniając zmniejszenie eksportu broni, mniejszą liczbę zabójstw i spadek liczby incydentów terrorystycznych. Liczba śmiertelnych ofiar ataków terrorystycznych spadła również na całym świecie. Podczas gdy w 2015 r. było ich około 33 500, w ubiegłym roku 8 000 osób zmarło w atakach terrorystycznych. Wydatki na zbrojenia w stosunku do produktu krajowego brutto również spadły w 100 krajach, a odsetek personelu wojskowego ogółem spadł w 133 krajach.

Zaobserwowano natomiast nasilenie się wewnętrznych zamieszek. W 2019 r. prawie 60 procent wszystkich krajów zostało dotkniętych gwałtownymi protestami. Eksperci IEP zaobserwowali tutaj długofalowa tendencję: liczba zamieszek na całym świecie wzrosła prawie trzykrotnie w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Instytut oszacował ekonomiczne koszty przemocy i konfliktów w 2019 r. na 14,5 bln dolarów na całym świecie (co odpowiada około 12,8 bln euro).

(DPA/ma)