Nancy Faeser: Putin nie podzieli Niemców

W związku ze sprawą podsłuchania przez Rosjan rozmowy oficerów Luftwaffe minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser podkreśla, że niemieckie służby wywiadowcze są gotowe do obrony przed akcjami Kremla.

– Aparat propagandowy Putina chce zdyskredytować nasze państwo, manipulować opinią publiczną i podzielić nasze społeczeństwo – powiedziała szefowa MSW Nancy Faeser gazetom z Funke Mediengruppe. Podkreśliła, że rosyjskiemu prezydentowi nie uda się zrealizować tego zamiaru.

– Zintensyfikowaliśmy nasze działania służące ochronie przed szpiegostwem i dezinformacją – zapewniła polityczka SPD. Dodała, że wydział kontrwywiadu w Federalnym Urzędzie Ochrony Konstytucji został wyraźnie wzmocniony kadrowo i technicznie, a jego zadaniem pozostaje zwalczanie aktywności rosyjskich służb wywiadowczych.

Podsłuchana rozmowa oficerów Luftwaffe

W ubiegłym tygodniu Rosjanie opublikowali nagranie podsłuchanej narady czterech wysokich rangą oficerów Luftwaffe, w tym jej szefa Ingo Gerhartza. Rozmawiano o scenariuszach użycia niemieckich pocisków manewrujących Taurus w razie dostarczenia tej broni Ukrainie. Z nagrania wynika jednak również, że na płaszczyźnie politycznej nie ma zielonego światła dla takiej decyzji. Kanclerz Olaf Scholz z SPD uzasadnia swoją odmowę obawą przed wciągnięciem Niemiec do wojny w Ukrainie. Pociski Taurus mają zasięg 500 kilometrów, co oznacza, że z terytorium Ukrainy mogłyby dosięgnąć również celów w Moskwie.

W nadchodzący poniedziałek aferą podsłuchową mają się zająć na specjalnym posiedzeniu członkowie Bundestagu należący do komisji obrony. – Do tego czasu zbierzemy więcej informacji – powiedziała dziennikowi „Rheinische Post” jej przewodnicząca Marie-Agnes Strack-Zimmermann. – Będziemy się zastanawiać nad tym, na ile nasze instytucje są przygotowane do odparcia ataku hybrydowego.

Polityczka FDP wezwała opozycję, by z całą powagą, ale również opanowaniem podchodziła do powstałej sytuacji. – Putin chce mianowicie tylko jednego, czyli tego, żebyśmy teraz atakowali się wzajemnnie – przestrzegła Strack-Zimmermann.

FDP i Zieloni za przekazaniem Taurusów

Inaczej niż kanclerz politycy FDP i Zielonych opowiadają się podobnie jak opozycyjne CDU i CSU za dostarczeniem Kijowowi pocisków Taurus. Marie-Agnes Strack-Zimmermann jako jedyna członkini frakcji FDP poparła w lutym chadecki projekt uchwały, zawierający ten postulat.

Wiceprzewodniczący Bundestagu Wolfgang Kubicki (FDP) uważa, że w razie kolejnego głosowania w parlamencie za takim wnioskiem opowiedziałoby się już więcej posłów z jego partii. W rozmowie z gazetą „Münchner Merkur” powiedział, że w przyszłym tygodniu spodziewa się złożenia przez chadeków kolejnego projektu uchwały w tej sprawie.

– Już ostatnim razem co najmniej kilkanaścioro innych posłów, których znam, bardzo chętnie poparłoby wniosek CDU i CSU, ale podporządkowało się dyscyplinie koalicyjnej. Ja też byłem bliski jego poparcia. Tym razem sytuacja nakazuje mi już, żeby to zrobić – zadeklarował wiceprzewodniczący Bundestagu.

(pesz/DPA)

Chcesz mieć stały dostęp do naszych treści? Dołącz do nas na Facebooku!