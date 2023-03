Nakaz aresztowania Władimira Putina. Pozytywne reakcje

Zdaniem prezydenta USA Joe Bidena nakaz aresztowania wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w związku z porwaniami ukraińskich dzieci do Rosji w czasie wojny w Ukrainie „jest uzasadniony”. A prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił o „historycznej decyzji”.

MTK w Hadze ogłosił swoją decyzję w piątek. Pod tym samym zarzutem wydano także nakaz aresztowania wobec pełnomocniczki prezydenta Rosji ds. praw dziecka Marii Aleksiejewnej Lwowskiej-Biełowej.

Istnieją „uzasadnione podstawy”, by sądzić, że Putin jest „osobiście odpowiedzialny” za „bezprawną deportację” ukraińskich dzieci na terytorium Rosji, która powinna być zakwalifikowana jako zbrodnia wojenna – stwierdził MTK. Przewodniczący Trybunału Piotr Hofmański podkreślił, że zastosowanie obu nakazów aresztowania zależy od „międzynarodowej współpracy".

Co najmniej 16 tysięcy przypadków

Według ukraińskiego rządu do lutego tego roku z Ukrainy do Rosji lub na tereny kontrolowane przez Rosję uprowadzono ponad 16 tys. dzieci. To jednak tylko potwierdzone przypadki, porwanych dzieci może być wielokrotnie więcej.

MTK wszczął dochodzenie tuż po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku. Prokurator Trybunału Karnego Karim Khan był trzykrotnie na Ukrainie, w tym w rejonie Kijowa, gdzie doszło do serii zbrodni w miejscowości Bucza.

„Wyraźny sygnał”

Nakaz aresztowania prezydenta Rosji jest pierwszym tego typu nakazem wobec urzędującej głowy państwa należącego do Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Prezydent Biden powiedział dziennikarzom w Waszyngtonie, że posunięcie MTK jest „bardzo wyraźnym sygnałem”. Według prezydenta Zełenskiego jest to „historyczna decyzja, z której wyrośnie historyczna odpowiedzialność”.

Pozytywnie na decyzję MTK zareagował kanclerz Olaf Scholz. „Nikt nie stoi ponad prawem” – powiedział Scholz w sobotę podczas wizyty w Tokio. Międzynarodowy Trybunał Karny jest „ważną instytucją, która otrzymała swój mandat na mocy międzynarodowych traktatów” – wskazał niemiecki socjaldemokrata.

Nakaz aresztowania wobec Putina z zadowoleniem przyjął szef spraw zagraniczynch UE Josep Borell, mówiąc że jest to „początek pociągnięcia do odpowiedzialności”.

Minister Sprawiedliwości Niemiec Marco Buschmann (FDP) napisał na Twitterze, że nakaz aresztowania Putina za zbrodnie wojenne to „ważny sygnał determinacji”. „Każdy, kto jak Putin podżegał do krwawej wojny, powinien odpowiedzieć za to przed sądem”– oświadczył Buschmann.

Na Twitterze zareagował z zadowoleniem także brytyjski minister spraw zagranicznych James Cleverly.

A minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba skomentował: „Międzynarodowi przestępcy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za kradzież dzieci i inne międzynarodowe przestępstwa”.

Prokurator generalny Ukrainy Andrij Kostin powiedział mediom internetowym: „Świat otrzymał sygnał, że rosyjski reżim jest przestępczy, a jego kierownictwo i poplecznicy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności”.

Kreml: Nakaz jest nieważny

Natomiast Moskwa nazwała nakaz aresztowania „nieważnym” i „pozbawionym znaczenia”. „Rosja, podobnie jak szereg innych krajów, nie uznaje jurysdykcji tego trybunału, dlatego jego decyzje są nieważne z prawnego punktu widzenia” – poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Peskow.

Według rosyjskiej państwowej agencji informacyjnej RIA Novosti, pełnomocniczka prezydenta Putina ds. praw dziecka Maria Lwowska-Biełowa powiedziała: „Były przeciwko mnie sankcje ze wszystkich krajów, nawet z Japonii, a teraz nakaz aresztowania”. I dodała: „Ale będziemy kontynuować naszą pracę”.

Ograniczenie możliwości podróżowania Putina

Niezależne rosyjskie media komentują, że nakaz aresztowania może ograniczyć możliwości podróżowania prezydenta Rosji. 120 państw, w tym sojusznicy Rosji, uznało jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Karnego i ratyfikowało odpowiedni statut.

Organizacja Narodów Zjednoczonych jak na razie unikała bezpośredniej reakcji na decyzję MTK. Rzecznik ONZ powiedział jedynie, że mimo tej decyzji Putin nie jest persona non grata dla szefa ONZ António Guterresa. „Sekretarz generalny zawsze będzie rozmawiał z każdym, z kim trzeba rozmawiać” – podkreślił rzecznik. Wątpliwe jest jednak, czy rosyjski prezydent mógłby polecieć na ewentualne rozmowy pokojowe prowadzone przez ONZ np. w Genewie, chociażby dlatego, że Szwajcaria jest członkiem Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Ukraina nie ratyfikowała Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego. Niemniej jednak kraj ten od 2014 roku uznaje jurysdykcję sędziów w sprawach zbrodni wojennych na swoim terytorium.

