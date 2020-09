Najbogatsi zabezpieczają sobie dostawy szczepionki

Informacje o kontraktach zawartych przez najbogatsze kraje z pięcioma potencjalnymi producentami szczepionek przekazała w Waszyngtonie organizacja pomocowa Oxfam. Ogólny potencjał tych producentów Oxfam ocenia na 5,9 miliarda dawek. Wystarczyłoby to do zaszczepienia około trzech miliardów ludzi, gdyż większość z nich najprawdopodobniej będzie potrzebować powtórzenia dawki.

Kontrakty zostały zawarte z koncernami AstraZeneca, Gamaley/Sputznik, Moderna, Pfizer oraz Sinovac. Opiewają one na 5,3 miliarda szczepionek, z czego 2,7 miliarda trafi do USA, UE, Australii, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Pozostałe 2,6 miliarda dotrze – wedle zawartych już umów – do krajów rozwijających się, jak Brazylia, Indie, Meksyk czy Chiny.

– Dostęp do szczepionki ratującej życie nie powinien zależeć od tego, gdzie człowiek mieszka i ile ma pieniędzy – krytykował Robert Silverman z Oxfam America.

Szczepionka dostępna dla wszystkich?

Opracowanie i dopuszczenie do rynku pewnej i bezpiecznej szczepionki to sprawa pierwszorzędnej wagi – ale tak samo ważne jest to, by była ona dla każdego dostępna, także finansowo.

Oxfam i inne organizacje pomocowe domagają się wyprodukowania szczepionki dostępnej bezpłatnie dla każdego, wedle zapotrzebowania. W tym celu koncerny farmaceutyczne musiałyby – „zamiast chronić swoje monopole i sprzedawać tym, którzy najwięcej płacą” – zrezygnować z patentowania swoich pomysłów.

(AFP/sier)