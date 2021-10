Nagrody DIALOGU dla historyków Roberta Traby i Hansa Henninga Hahna

Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich uhonorował obu naukowców za zasługi dla porozumienia między Polakami i Niemcami. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w piątek (22.10.2021), na rozpoczęcie 29 kongresu Federalnego Związku reprezentującego ponad 50 towarzystw i organizacji działających na terenie RFN.

Traba i Hahn są wydawcami dzieła „Polsko-Niemieckie Miejsca Pamięci”, które ukazało się po polsku i po niemiecku w jedenastu tomach w latach 2012-2015. Obaj historycy działają od dziesięcioleci na rzecz polsko-niemieckiego dialogu i współpracy.

Prezydent Niemiec do uczestników obrad

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier w liście skierowanym do uczestników kongresu uznał „dobre sąsiedztwo” między Polakami a Niemcami za jedno z największych osiągnięć europejskiej integracji. Jak podkreślił, towarzystwa niemiecko-polskie mają w tym sukcesie niemały wpływ.

„Już przed upadkiem żelaznej kurtyny towarzystwa z wielkim zaangażowaniem rozpoczęły proces zbliżania do siebie obywateli obu krajów, budując cenne zaufanie” – napisał prezydent. Budowane przez dziesięciolecia obywatelskie kontakty tworzą obecnie fundament polsko-niemieckiego partnerstwa.

Frank-Walter Steinmeier wyraził zadowolenie z decyzji o powstaniu w Berlinie miejsca pamięci o polskich ofiarach wojny i niemieckiej okupacji. Przypomniał, że impuls dla tego projektu wyszedł od niemieckiego społeczeństwa obywatelskiego.

„Pamięć o przeszłości powinna wyostrzyć nasze spojrzenie na lepszą wspólną przyszłość w wolnej, pokojowej i zjednoczonej Europie” – napisał w liście do uczestników.

Robert Traba

Traba polemizuje z historykiem Morawieckim

– „Miejsca pamięci” nie powstały na polityczne zamówienie – powiedział Robert Traba. Polski historyk wskazał na znaczenie dialogu w pracach nad wydawnictwem i podkreślił, że obie strony odeszły od zasady „obrony własnej twierdzy”.

– Nie wypada mi polemizować z premierem rządu polskiego, ale moim prawem, a wręcz obowiązkiem, jest powiedzieć NIE wobec prób narzucania przez historyka Mateusza Morawieckiego (co często lubi podkreślać) w Polsce i na arenie międzynarodowej własnej wizji historii, która jest sprzeczna z badaniami historycznymi i elementarnym warsztatem historyka – mówił Robert Traba.

Jego zdaniem, historyk Mateusz Morawiecki „prawdopodobnie myli historię z pamięcią”. Demokracja – kontynuował – wymaga od nas, by poddawać historię krytycznym ocenom.

– Próba sformatowania polskiej pamięci do jednej, katolicko-narodowej matrycy może czasowo nawet dominować w ideologii rządzącej partii, ale z pewnością nie wytrzyma konfrontacji z krytycznym myśleniem coraz młodszego społeczeństwa – powiedział historyk z Instytutu Studiów Politycznych PAN.

Co z podręcznikiem do historii?

Robert Traba skrytykował Ministerstwo Edukacji i Nauki za zwlekanie z decyzją o dopuszczeniu do nauczania IV tomu polsko-niemieckiego podręcznika do historii. – „Z naruszeniem procedur” resort „do tej pory, przez ponad półtora roku” nie wydał stosownej decyzji – zaznaczył.

„Europa. Nasza historia” to czterotomowa seria podręczników do historii przeznaczona do użytku szkolnego w obu krajach. Ostatni, czwarty tom obejmuje okres od 1918 roku do początku XXI wieku. Podręczniki powstały pod patronatem Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej, której Robert Traba w latach 2007-2020 współprzewodniczył.

Nagrody DIALOGU: Uroczystość w Getyndze

Bodnar odebrał nagrodę z rocznym opóźnieniem

W ubiegłym roku uroczystość wręczenia nagrody DIALOGU z powodu pandemii nie odbyła się, dlatego jej laureat Adam Bodnar odebrał ją dopiero teraz. Były rzecznik praw obywatelskich powiedział, że traktuje nagrodę jako „sygnał wsparcia dla pozarządowej wspólnoty walczącej od niemal sześciu lat niezmordowanie o obronę demokracji i praworządności, a – jak stało się widoczne w ostatnim czasie – także o pozostanie w Unii Europejskiej”.

W obradach kongresu w Getyndze uczestniczy ponad stu działaczy towarzystw niemiecko-polskich. – Zainteresowanie było znacznie większe, ale ze względu na koronawirusa musieliśmy ograniczyć liczbę uczestników – powiedział szef towarzystwa w Getyndze Harm Adam.

Towarzystwa niemiecko-polskie powstawały w RFN od lat 70. na fali zainteresowania Polską po podpisaniu układu o granicy z 1970 roku i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Warszawą a Bonn.

Nagroda DIALOGU przyznawana jest corocznie od 2005 roku przez Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich. Wyróżniane są osoby, instytucje, inicjatywy, projekty medialne oraz redakcje, które szczególnie angażują się w dialog międzynarodowy i międzykulturowy w Europie oraz działają na rzecz pogłębiania stosunków niemiecko-polskich. Jej laureatami w ostatnich latach byli dyplomata dr Marek Prawda (2016), arcybiskup Henryk Muszyński (2017), austriacki pisarz Martin Pollack (2018) i prof. Anna Wolff-Powęska (2019).

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>