Nadużycia seksualne. Ksiądz aresztowany w trakcie procesu

W toczącym się procesie o molestowanie seksualne oskarżony ksiądz katolicki został niespodziewanie aresztowany na sali Sądu Okręgowego w Kolonii. 70-latkowi postawiono zarzut wykorzystywania seksualnego dzieci w 33 przypadkach. W czwartek, 27 stycznia, wydano nakaz aresztowania duchownego i po przesłuchaniu został natychmiast przewieziony do zakładu karnego - poinformował rzecznik sądu. Za powód zatrzymania sąd podał niebezpieczeństwo powtórzenia nadużyć.

Proces duchownego trwa od listopada, ale do tej pory nie musiał on przebywać w areszcie śledczym. Zarzuca mu się, że w latach 1993-1999 wykorzystał seksualnie trzy dziewczynki w wieku od siedmiu do trzynastu lat, których był wujkiem, oraz w 2011 roku jedenastoletnią dziewczynkę.

Jednak w trakcie procesu zgłosiły się inne potencjalne ofiary molestowania,niektóre z nich wypowiedziały się, a następnie zeznawały przed sądem. Przy tym jedna z osób poinformowała, że została wykorzystana przez oskarżonego jeszcze w 2019 roku.

Ryzyko powtórzenia

- Z uwagi na dużą liczbę możliwych czynów karalnych, z których część mogła mieć miejsce także w niedalekiej przeszłości, sąd podtrzymał swoją decyzję o aresztowaniu z powodu ryzyka ich powtórzenia - wyjaśnił rzecznik sądu.

Na razie nie podjęto decyzji o wniesieniu aktu oskarżenia w związku z nowymi zarzutami. Jeśli do tego dojdzie, dodatkowe oskarżenie może zostać włączone do toczącego się postępowania.

Sąd przesłuchał również arcybiskupa Hamburga Stefana Hesse jako świadka w procesie. Był on wcześniej kierownikiem działu personalnego w archidiecezji kolońskiej i zaangażował się w sprawę oskarżonego, gdy ten został już zgłoszony przez jedną ze spokrewnionych z nim dziewczynek w 2010 roku.

(DPA/jar)

