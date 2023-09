Wojcik urodziła się w Velbert (zachodnie Niemcy) w rodzinie polsko-niemieckiej. Studiowała politologię w Berlinie. Wykształcenie dziennikarskie (tzw. wolontaria) zdobyła w Deutsche Welle. Stypendystka American Council on Germany, laureatka nagrody Axela Springera za reportaż radiowy "Zimmerservice - Undercover in Hotel" (Deutschlandradio 2013). Autorka książki "Wo der Teufel wohnt. Besessene und Exorzisten in Polen" (2016).