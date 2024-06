Na świecie rośnie liczba operacyjnej broni jądrowej

Agnieszka Hreczuk opracowanie

17.06.2024 17 czerwca 2024

Globalne konflikty przyczyniają się do wzrostu zagrożenia użyciem broni jądrowej. Badacze zauważają trend do zwiększania przez państwa arsenałów nuklearnych – co nie przyczynia się do odprężenia sytuacji na świecie.