Europa odgradza się od Wielkiej Brytanii z powodu wirusa

Europejski ląd zamyka się przed transportem i przybyszami z wysp: szlaki komunikacyjne do Zjednoczonego Królestwa mają w większości zostać zamknięte. Granice zamknęła Francja, tym samym zamykając możliwość przedostania się do Europy przez Kanał La Manche. Holandia przestała przyjmować promy z Wielkiej Brytanii.

Władze brytyjskiego portu Dover zwróciły się do pasażerów i przewoźników o zaprzestanie przyjazdów do portu. To ograniczenie ma obowiązywać do północy z wtorku na środę. Dopuszczone są jeszcze przeładunki w porcie i częściowo ruch towarowy. Ostatni pociąg z Wielkiej Brytanii do Francji odjechał z Londynu w niedzielę (20.12.) wieczorem.

Każdy kraj UE decyduje za siebie

Francja ogłosiła zakaz wjazdu osób z Wielkiej Brytanii z powodu wysoce zakaźnej mutacji koronawirusa Sars-Cov-2. Zakaz obowiązuje wszystkie przejścia graniczne na morzu, lądzie i w powietrzu. Także Niemcy wprowadzają ograniczenia. Ministerstwo transportu wydało zakaz lądowania samolotów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, powołując się na rozporządzenie UE, które umożliwia utrzymanie takiego zakazu do 31 grudnia. Wyjątkiem są loty transportowe i powroty personelu medycznego do Niemiec.

W niedzielę wieczorem zatrzymano na lotnisku w Hanowerze 63 pasażerów przybyłych z Londynu. Zostali poddani testom PCR i musieli czekać na wyniki. Na lotnisku ustawiono dla nich łóżka polowe. To samo spotkało w poniedziałek rano 77 pasażerów na lotnisku BER pod Berlinem.

Wprowadzono ograniczenia lotów do Południowej Afryki po tym, jak również tam odkryto mutację wirusa.

W Polsce osoby, które w ostatnich dniach przybyły z Wielkiej Brytanii, powinny zgłaszać się do sanepidu, by wykonać test na wykrycie SARS-CoV-2 - zaapelował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Belgia i Holandia jako pierwsze odcięły połączenia lądowe i lotnicze. W ich ślady poszły Niemcy, Austria, Włochy, Czechy, Polska, Litwa i Bułgaria. Szwajcaria wstrzymała połączenia lotnicze z Wielką Brytanią i Południową Afryką. Reakcja przyszła także z innych kontynentów. Argentyna i Chile jako pierwsze kraje Ameryki Południowej wstrzymały loty do i z Wielkiej Brytanii.

Premier Boris Johnson powiedział, że „stały transport towarowy” z i do Wielkiej Brytanii musi zostać zapewniony. W ostatnim czasie ruch między wyspami a kontynentem europejskim był wzmożony – nie tylko z powodu nadchodzących świąt i transportu materiałów medycznych w związku z pandemią. Wiele firm gorączkowo zapełnia swoje magazyny, korzystając z końcówki po-brexitowego okresu przejściowego (do 31 grudnia).

Brytyjski związek logistyki UK Logistics jest „zaniepokojony samopoczuciem kierowców”, którzy są zestresowani zmieniającymi się zasadami. Związek producentów żywności Food and Drink Federation ostrzegł przed wąskimi gardłami w zaopatrzeniu w żywność i napoje przed świętami.

"Bild": Merkel chce zamknięcia Europy przed W. Brytanią do 6 stycznia

Twierdza przeciw wirusowi

Z informacji gazety „Bild” wynika, że kanclerz Angela Merkel rozważa całkowite wstrzymanie połączeń Europy z Wielką Brytanią do 6 stycznia. Na początku tygodnia EU ma zdecydować o wspólnych krokach w tej dziedzinie.

Niemiecki wirusolog Christian Drosten wychodzi z założenia, że nowy wariant wirusa już jest w Niemczech. Jego zdaniem nie można na razie ocenić, czy jest on groźniejszy niż dotychczasowa wersja. Kluczowe będą doniesienia z Wielkiej Brytanii w tym tygodniu.

Wedle brytyjskich urzędów, nowy wariant jest do 70 procent bardziej zakaźny od dotychczasowego, dlatego bardzo szybko rozprzestrzenia się w Londynie i południowo-wschodniej Anglii, gdzie obowiązuje twardy lockdown połączony z zakazem podróży i opuszczania domów. Restrykcje zostały zaostrzone także w częściach Walii i Szkocji.

Czy szczepionka będzie skuteczna?

Brytyjski minister zdrowia Matt Hancock powiedział, że nowy wirus „wymyka się kontroli”. Brytyjscy naukowcy stwierdzili, że posiada on niezwykle dużo zmian genetycznych, przede wszystkim w białku. A to ono jest odpowiedzialne za przenikanie Sars-Cov-2 (dotychczasowy koronawirus) do komórek. Dopuszczona do obrotu szczepionka Biontech i Pfizer ma wytwarzać odporność organizmu właśnie na to białko. Nie wiadomo, czy tak samo skutecznie będzie działać na białko w wersji zmutowanej. Premier Wielkiej Brytanii powiedział, że nic nie wskazuje na to, by nowy wirus prowadził do cięższych objawów i większej śmiertelności, oraz że szczepionka będzie nieskuteczna. Także niemiecki wirusolog Drosten nie oczekuje niższej efektywności szczepionki w przypadku zmutowanego koronawirusa.

