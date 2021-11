Mur berliński

Niem. Berliner Mauer – system umocnień o długości ok. 156 km.

Był on jednym z najbardziej znanych symboli zimnej wojny i podziału Niemiec. Od 13 sierpnia 1961 do 9 listopada 1989 oddzielał Berlin Zachodni od Berlina Wschodniego. Został rozebrany i obecnie w Berlinie stoją już tylko jego fragmenty, m.in. East Side Gallery. Podczas prób sforsowania muru w celu ucieczki do Berlina Zachodniego zginęło wiele osób. Dokładna liczba ofiar jest sporna. Wg różnych źródeł mogło być ich od 136 do 239.