Mularczyk dla DPA: Niemcy nie mogą przeczekać sprawy reparacji do wyborów

We wtorek (06.12.2022) wiceminister Arkadiusz Mularczyk rozpoczyna dwudniową wizytę w Berlinie. W rozmowie z agencją prasową DPA podkreśla, że kwestia niemieckich reparacji wojennych „ma dla Polski fundamentalne znaczenie”.

„Nie chodzi tu tylko o kwestię polityczną, ale o godność Polski” – mówi Mularczyk, cytowany przez DPA. „Teraz Niemcy mają wybór: Albo usiądą z Polską do stołu negocjacji, albo poruszymy ten temat na wszystkich międzynarodowych forach – w ONZ, w radzie Europy i w Unii Europejskiej” – dodaje.

Według wiceministra polski rząd dopiero rozpoczął działania w tej sprawie. Oprócz rozmów dwustronnych, odbyć się ma także międzynarodowa konferencja na ten temat, ponieważ dotyczy to także innych krajów. Także Grecja od dawna domaga się reparacji od Niemiec.

„Przemilczanie, przedawnienie, zapomnienie”

Jak ocenia Mularczyk, niemiecki rząd nie może próbować „przeczekać sprawy” do najbliższych wyborów. „Musi mieć miejsce dialog na ten temat, w przeciwnym razie będzie to złe dla naszego sąsiedztwa” – ostrzega. DPA przypomina, że już dwa tygodnie temu Polska wystosowała oficjalne noty do 51 państw, należących do UE, NATO i Rady Europy, prosząc o zrozumienie dla swoich postulatów.

„Między Niemcami a Polską nie powinno być spraw zamiatanych pod dywan” – ocenił wiceminister. Zarzucił Niemcom, że od lat 50. XX wieku prowadzą politykę „przemilczania, przedawnienia i zapomnienia”.

„Znam osobiście starszych ludzi, którzy zostali ciężko ranni w czasie wojny i od tego czasu są niepełnosprawni fizycznie. Przez całe życie szukali sprawiedliwości, ale jej nie znaleźli. Niemcy nie dostrzegają tych ludzi i zachowują się tak, jakby ci nie istnieli” – powiedział Mularczyk.

Rozmowy w Berlinie

„Jednocześnie wypłaca się emerytury byłym żołnierzom Wehrmachtu i członkom SS. Trzeba pokazać światu tę politykę Niemiec” – dodał minister. I podkreślił, że jest to „wielka niesprawiedliwość dziejowa”.

Mularczyk, który pełni także funkcję pełnomocnika rządu do spraw odszkodowań za szkody wyrządzone agresją i okupacją niemiecką w latach 1939-1945, spotka się w czasie wizyty w Berlinie z niemiecką sekretarz stanu ds. europejskich Anną Luehrmann.

3 października polski rząd wystosował do Niemiec zapowiadaną od dawna notę dyplomatyczną z żądaniem wypłacenia Polsce reparacji wojennych. Opublikowany 1 września raport oszacował polskie straty wojenne na około 1,3 biliona euro.

