MSZ Polski: Niemcy prowadzą antyeuropejską politykę energetyczną

Podczas ostatniej z cyklu prowadzonych w całej Polsce debat o przyszłości Europy, szef polskiej dyplomacji odpowiadając na pytania uczestników i dziennikarzy, zarzucił Berlinowi prowadzenie antyeuropejskiej polityki energetycznej.

Chodzi o niechętny stosunek niemieckiego rządu do zmian w europejskiej Dyrektywie Gazowej, które forsuje Komisja Europejska. Dyrektywa chroni konsumenta i konkurencję rynkową, zabraniając firmie łączenia roli producenta i dystrybutora. Nie obejmuje ona odcinków podmorskich gazociągów. Zmiany proponowane przez Komisję mają to zmienić, co oznaczałoby objęcie Nord Stream unijnym prawem. Na początku czerwca 2018 Polska i 10 innych krajów UE apelowało o przyspieszenie tych prac. Przeciwne były między innymi Niemcy.

Nord Stream na polsko-niemieckich konsultacjach

- Niemcy blokują przyjęcie dyrektywy, zatem działają wbrew stanowisku Komisji Europejskiej – mówił minister Czaputowicz podczas debaty na Uniwersytecie Warszawskim. – Polska wspiera stanowisko Komisji Europejskiej czyli my prezentujemy stanowisko proeuropejskie. Także Donald Trump w swoim sprzeciwie przeciwko Nord Stream 2 wspiera Komisję Europejską – tłumaczył szef dyplomacji, dodając, że Niemcy nie są w tej kwestii jedynym państwem prezentującym „antyeuropejskie stanowisko”.

Minister przywołał też opinię Donalda Trumpa, iż środki finansowe uzyskane ze sprzedaży gazu Rosja inwestuje w rozbudowę swego potencjału wojskowego. Przypomniał, że Polska opowiada się za dywersyfikacją rynku energii w Europie, zaś jedną z przyczyn sprzeciwu wobec Nord Stream 2 jest solidarność z Ukrainą. Czaputowicz chce, by sprawa gazociągu była jednym z tematów piątkowych polsko-niemieckich (2.11.) konsultacji międzyrządowych w Warszawie.

Szef polskiej dyplomacji prof. Jacek Czaputowicz: Dla Polski to ważne, by Angela Merkel rządziła do końca kadencji

Angela Merkel stabilizatorem Europy

Odnosząc się do zapowiedzi Angeli Merkel, że nie będzie ubiegać się o kolejną kadencję oraz że jest gotowa ustąpić ze stanowiska szefowej CDU, szef dyplomacji wyraził zadowolenie, iż zostanie kanclerzem do końca kadencji rządu. – Dla Polski to ważne, że Angela Merkel będzie kanclerzem Niemiec do końca kadencji. Odgrywa ważną rolę stabilizującą w Europie – mówił Jacek Czaputowicz, dodając, że polski rząd „uznaje jej ważną rolę w przewodniczeniu reformom w Unii Europejskiej”. Podkreślił, że są kwestie, które łączą Polskę i Niemcy, w tym podtrzymywanie sankcji wobec Rosji wprowadzone po jej agresji na Ukrainę.

Unijny protekcjonizm

Przedstawiając swoje spojrzenie na Unię Europejską, minister Czaputowicz skrytykował dominację państw silniejszych nad słabszymi, mówiąc, że równość państw w UE to fikcja. Jego zdaniem Bruksela ulega pokusie protekcjonizmu, często uderzając w promowane przez samą siebie zasady swobodnego przepływu ludzi, kapitału i usług. Przykładem „inteligentnego protekcjonizmu” może być dyrektywa o pracownikach delegowanych, które pod pretekstem chronienia pracowników de facto pogarszają ich sytuację.

Minister mówił o rosnącym eurosceptycyzmie, którego przyczyny widzi w deficycie demokracji w unijnych instytucjach. Opowiedział się za wzmocnieniem roli parlamentów narodowych w procesach decyzyjnych w UE.

Debata o przyszłości Europy

Debata europejska z udziałem szefa dyplomacji to ostatnie z cyklu 16 spotkań, które odbywały się w ostatnich miesiącach w całej Polsce (#DebataOEuropie). Inspiracja do przeprowadzania tego typu debat w całej Europie wyszła od prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Wiosną 2018 roku Komisja Europejska uruchomiła konsultacje obywatelskie nt. przyszłości UE. Obejmują one 12 pytań, na które może odpowiedzieć każdy obywatel Unii. W Polsce znajdują się na stronach MSZ. Końcowy raport z konsultacji zostanie zaprezentowany w maju 2019 podczas szczytu Unii w Sibiu.