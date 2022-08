MOZ. Zieloni apelują o wstrzymanie rozbudowy Odry

Niemieccy politycy Partii Zielonych, zarówno na szczeblu federalnym, unijnym, jak i regionalnym wzywają do wprowadzenia moratorium na rozbudowę Odry – informuje w poniedziałek (22.08.2022) gazeta „Maerkische Oderzeitung”. Ich zdaniem istnieje jasny związek między obecną katastrofą ekologiczną na Odrze, a prowadzonymi przez polską stronę pracami przy pogłębieniu i rozbudowie rzeki.

Cytowany przez gazetę Michael Kellner, poseł do Bundestagu z powiatu Uckermark w Brandenburgii i parlamentarny sekretarz stanu w Federalnym Ministerstwie Gospodarki, przekonuje, że uzgodniona przez Niemcy i Polskę w 2014 roku koncepcja regulacji nurtu rzeki powinna zostać poddana ponownej ocenie. Głównym punktem krytyki jest fakt, że obie strony mają przeprowadzić własne oceny oddziaływania na środowisko, ale nie zakłada się badania skutków dla całej rzeki.

Sygnał ostrzegawczy

Polska zakończyła już swoje postępowanie środowiskowe, mimo sprzeciwu strony niemieckiej. Natomiast Niemcy są jeszcze w trakcie opracowywania planów. Według Kellnera, masowe padanie ryb jest sygnałem ostrzegawczym, aby w przyszłości unikać wszystkiego, co obciąża ekosystem rzeki i środowiska wokół niej.

Podobnego zdania jest Hannah Neumann, europosłanka Zielonych, która obecnie podróżuje wzdłuż Odry, aby zwrócić uwagę na zagrożenie rzeki. Oskarża ona polski rząd o postrzeganie Odry „jedynie jako szlaku transportowego lub kanału ściekowego i ma nadzieję, że obecna sytuacja uwrażliwi ludzi w sąsiednim kraju na problemy związane z rzeką” – pisze „MOZ”.

Również dla Sahry Damus, posłanki Zielonych do parlamentu krajowego Brandenburgii, koncepcja regulacji nurtu rzeki wymaga pilnie rewizji. Jej zdaniem w 2014 roku nie zajmowano się jeszcze skutkami kryzysu klimatycznego, było to też przed wyjątkowo suchymi latami 2018, 2019 i 2022 roku. Dla Damus również istnieje związek między rozbudową Odry a obecnym śnięciem ryb w rzece. „Chodzi o to, by zatrzymać wodę w krajobrazie i nie zapewniać jej szybszego odpływu” – mówi posłanka. Jej zdaniem pogłębianie po polskiej stronie oznacza dodatkowy, oprócz niskiej wody, czynnik obciążający dla ekosystemu.

Za pozostawieniem rzeki w takim stanie, jak obecnie, opowiada się Dirk Treichel, szef Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Jego zdaniem rzeka mogłaby pozostać w takim stanie, w jakim jest. Obawia się, że duże groble po polskiej stronie, których część będzie ze sobą połączona, nie tylko pogłębią kanał żeglugowy, ale też w dłuższej perspektywie obniżą poziom wody w jego chronionym obszarze – czytamy w „MOZ”.

Odmienne interpretacje

Astrid Ewe z Urzędu Dróg Wodnych i Żeglugi Odra-Hawela, która w sobotę rozmawiała na ten temat z politykami Zielonych w Oderbergu, nie widzi natomiast zagrożenia. Niemcy po swojej stronie także muszą wykonać część prac konserwacyjnych istniejących już grobli. Ewe zwróciła uwagę, że system grobli został zaplanowany przez Niemcy po pierwszej wojnie światowej. Wtedy zaczęto też prace. W 1941 roku zostały one przerwane.

Jak podkreśliła urzędniczka, po stronie niemieckiej nacisk zostanie położony na taki kształt grot, który uwzględni naturę występującą w rzece i wokół niej. „Jakie będą jego skutki, jeśli jedna strona wybuduje groble, by pogłębić rzekę, a druga nie, nie udało się jednoznacznie wyjaśnić. Michael Kellner spekulował jednak, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że docelowa średnia głębokość wody 1,80 m nie zostanie osiągnięta” – czytamy.

Jak informuje gazeta, dla polityków Zielonych środki wydawane na prace po polskiej stronie, są stratą pieniędzy. „Zwłaszcza, że w grę wchodzą fundusze unijne i kredyty z Banku Światowego, które tak naprawdę miały być wydane na ochronę przeciwpowodziową” – czytamy.