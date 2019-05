Mount Everest. Śmiertelna pułapka

Mount Everest - 60 lat pierwszego zdobycia szczytu

Spotkania na szczycie

Do wejścia i zejścia potrzebne są co najmniej cztery dni stabilnej pogody. Ponieważ wszystkie ekspedycje korzystają z tych samych prognoz, często wyruszają o tej samej porze. Nie należy do rzadkości, że spotyka się na szczycie sto i więcej osób.