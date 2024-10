Mord Stasi na Polaku. Skazany składa apelację

Manfred N., 80-letni były funkcjonariusz Stasi, został skazany w Berlinie poniedziałek (14.10.2024) na 10 lat pozbawienia wolności. Sąd Krajowy uznał go winnym morderstwa na Czesławie Kukuczce, Polaku, który w 1974 roku próbował wyjechać z Berlina Wschodniego na Zachód. Na przejściu granicznym Friedrichstraße Manfred N. strzelił mu z bliskiej odległości w plecy. Jeszcze tego samego dnia Polak zmarł. Zdaniem sądu nie ma wątpliwości, że ówczesny oficer Stasi strzelał do 38-letniego Polaka.

Skazany za morderstwo nie akceptuje wyroku i złożył apelację – poinformowała rzeczniczka sądu w Berlinie. Wcześniej mężczyzna przez cały proces milczał, jego obrończyni przekazała, że nie przyznaje się do winy. Teraz jego sprawa będzie rozpatrywana przez Federalny Trybunał Sprawiedliwości.

Tablica upamiętniająca ofiary muru berlińskiego. W środku zamordowany Czesław Kukuczka. Zdjęcie: Monika Stefanek/DW

Tragedia na przejściu granicznym

Sprawa mordu na przejściu granicznym Friedrichstraße w podzielonym wówczas murem Berlinie czekała na wyjaśnienie 50 lat. 38-letni wówczas Polak próbował najpierw wymóc w ambasadzie PRL zezwolenie na wyjazd na Zachód, grożąc zdetonowaniem bomby, której – jak się później okazało – nie miał. Według prokuratury Manfred N. działał podstępnie, wykorzystując bezbronność Polaka i strzelając do niego w chwili, kiedy ten po przejściu ostatniej kontroli granicznej nie spodziewał się już zagrożenia. Sąd podkreślił, że nawet w świetle ówczesnego prawa NRD było to przestępstwo.

Dopiero w 2016 roku w archiwum odnaleziono dokumenty, dające wskazówki co do tożsamości strzelca. Prokuratura początkowo zakładała zabójstwo, które w niemieckim prawie przedawnia się po 20 latach i umorzyła postępowanie. W 2021 r. Instytut Pamięci Narodowej wydał Europejski Nakaz Aresztowania Manfreda N. Niemcy nie zgodzili się na jego wydanie polskiej stronie, ale sąd zdecydował o skierowaniu sprawy do prokuratury do ponownego rozpatrzenia. W październiku 2023 roku berlińska prokuratura wniosła akt oskarżenia Manfreda N. o morderstwo.

Sąd w Berlinie, skazując byłego funkcjonariusza Stasi na 10 lat więzienia, wziął pod uwagę prawo karne NRD, które w chwili popełnienia przestępstwa było łagodniejsze. W zachodnioniemieckim prawodawstwie morderstwo objęte jest karą dożywotniego pozbawienia wolności.

(DPA/stef)

