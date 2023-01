Morawiecki w Berlinie: Przekażmy czołgi Ukrainie

– Wzywam niemiecki rząd do zdecydowanych działań i przekazania Ukrainie wszystkich rodzajów broni - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Berlinie w poniedziałek, 16 stycznia. – Dzisiaj nie ma powodu blokować wsparcia dla Ukrainy (...) Czołgi nie powinny rdzewieć w magazynach, tylko być przekazane Ukraińskim obrońcom – dodał.

– Dzisiaj musimy widzieć potrzeby Ukrainy (...) Niestety, także w Polsce mamy wrażenie, że do dzisiaj nie wszyscy w Niemczech tak czują – powiedział polski premier. Stwierdził też, że to dzięki inicjatywie Polski Niemcy zdecydowały się przekazać Ukrainie system obrony przeciwrakietowej Patriot. – Nasz głos został usłyszany, dziękujemy za to – powiedział.

– Współpraca z Rosją była jak zawieranie paktu z diabłem – mówił Morawiecki, przypominając „projekty energetyczne", które miały powiązać Rosję z Zachodem. – Co dla Zachodu jest nieudanym biznesem, stało się sprawą życia i śmierci dla Ukrainy, Polski i wszystkich krajów między Niemcami i Rosją – powiedział.

Liderzy Europy

Morawiecki przemawiał jako główny gość podczas spotkania opozycyjnej frankcji CDU/CSU dla uczczenia 50-letniej obecności Wolfganga Schaeuble w Bundestagu. Wśród słuchaczy była m.in. prezydent Bundestagu Baerbel Bas oraz liderzy niemal wszystkich frakcji w Bundestagu. Polskiego premiera powitał go lider CDU Friedrich Merz: – Przy wszystkich okropnościach, jakich doświadczamy dzisiaj w Europie, napełnia nas radością, że polski premier wygłasza mowę w Muzeum Żydowskim w Berlinie na cześć niemieckiego parlamentarzysty – powiedział Merz.

Także Schaeuble dziękował Morawieckiemu za spełnienie jego "życzenia" i wystąpienie na jego jubileuszowej uroczystości. Schaeuble nawiązał do przeszłych wypowiedzi Morawieckiego o nierównym traktowaniu Polski przez Niemcy. – Tak długo, jak premier zaprzyjaźnionego i sąsiedniego kraju musi pisać, że (jego kraj) nie jest traktowany na równi z innymi, tak długo zjednoczenie Europy nie jest dokończone – powiedział Schaeuble.

Przypomniał też swoją propozycję, według której Francja, Niemcy i Polska powinny przejąć wiodącą rolę lidera w Europie. – Polacy są do tego bardziej gotowi niż wszyscy inni i za to im dzisiaj dziękujemy – mówił były minister finansów i przewodniczący Bundestagu. – Potrzebujemy silnej i skutecznej Europy, a to jest możliwe tylko z Polską – mówił Schaeuble.

Ani słowa o reparacjach

Także Morawiecki mówił o wizji Europy, dystansując się wobec „utopii Stanów Zjednoczonych Europy": – Europa zarządzana przez 2-3 państwa zmieniłaby się w oligarchię (...) wbrew europejskim interesom – mówił.

Mówiąc o relacjach polsko-niemieckich, Morawiecki apelował o ich ułożenie z „zyskami dla obu stron". – Nie możemy myśleć o relacjach Niemiec i Polski jak o relacjach centrum i peryferii, na których korzysta centrum – mówił polski premier. – Nie musimy nadganiać Europy, bo jesteśmy w Europie od 1000 lat (...) Polacy nie muszą być szkoleni z demokracji i praworządności – mówił Morawiecki.

Podczas spotkania oficjalnie nie było mowy o innym polsko-niemieckim sporze, czyli o reparacjach wojennych, w sprawie których Morawiecki i Schaeuble mają odmienne opinie. W ubiegłym tygodniu Mateusz Morawiecki pisał w "Spieglu", że Niemcy muszą przejąć "finansową odpowiedzialność" za wojenne zniszczenia w Polsce. Tymczasem Wolfgang Schaeuble w październiku ub.r. na łamach Frankfurter Allemeine Zeitung pisał, że "Polska nie ma roszczeń do reparacji".