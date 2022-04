Morawiecki w ARD: Sankcje nie działają

W rozmowie z pierwszym programem niemieckiej telewizji publicznej ARD szef polskiego rządu podkreślał, że na Rosję trzeba wywierać jeszcze większą presję. „Sankcje są najważniejszym środkiem, aby zatrzymać Putina. Albo wygramy tę wojnę militarnie, czego próbuje Ukraina, albo wygramy ją w pod względem ekonomicznym” - mówił Mateusz Morawiecki.

Polski premier ocenił, że wprowadzone do tej pory restrykcje nie przynoszą pożądanych skutków. „Sankcje nie działają, najlepszym dowodem jest kurs rubla, który jest teraz mocniejszy niż przed wojną” - powiedział. Przekonywał, że jako szef polskiego rządu robi wszystko, co w jego mocy, aby doprowadzić do zaostrzenia sankcji.

Morawiecki przyznał, że gospodarki Europy poniosą straty w wyniku wprowadzenia sankcji. Wzrośnie inflacja i spadnie wzrost gospodarczy. „Ale to jest cena, którą musimy zapłacić za wolność i za suwerenność nie tylko Ukrainy, ale też innych krajów. To cena pokoju i bezpieczeństwa”. Polski premier ponowił przy tym apel o wstrzymanie importu do Europy rosyjskich ropy i gazu.

Rozmowy pomagają Putinowi

Szef polskiego rządu ponownie skrytykował prowadzenie rozmów z prezydentem Rosji przez zachodnich przywódców. „Rozmawiając z Putinem dodaje mu się wiarygodności, a moim zdaniem utracił on jakąkolwiek wiarygodność. Putin stoi na czele tej machiny wojennej i jest osobiście odpowiedzialny za te wszystkie zbrodnie wojenne i ludobójstwo, które dzieją się na Ukrainie” - powiedział.

Zdaniem Morawieckiego obecnie nie ma sensu prowadzić rozmów z Moskwą, bo stronie rosyjskiej brakuje dobrej woli do porozumienia, a poprzez negocjacje Rosja próbuje jedynie zyskać na czasie. Jak ocenił, podczas gdy prowadzone są rozmowy, kontynuowane są rosyjskie zbrodnicze działania przeciw Ukraińcom.

Wywiad z Mateuszem Morawieckim wyemitowano w piątek (08.04.22) wieczorem w programie Tagesthemen w telewizji ARD.

(ARD/szym)

