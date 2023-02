Morawiecki dla „Bilda”: Myśliwce dla Ukrainy tylko w ramach NATO

„Gdyby była to decyzja całego NATO, byłbym za przekazaniem tych myśliwców” Ukrainie – mówi premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla niemieckiej gazety „Bild”. „To musi być decyzja NATO i nie tylko Polska, ale wiele innych krajów musiałoby w tym uczestniczyć” – podkreśla.

Jak przypomniał, Polska przekazała Ukrainie już 250 czołgów i planuje dostawę 60 kolejnych. „Na ukoronowanie piramidy przekażemy razem z naszymi sojusznikami 14 czołgów Leopard” – dodał.

„Niemcy próbują być w połowie w ciąży”

Morawiecki komentuje też postawę Niemiec w sprawie rosyjskiej napaści na Ukrainę. Jak mówi, jest obecnie wiele rozważań na temat niemieckiej strategii. „Przede wszystkim strategii z przeszłości, jak błędne było to, by postawić wszystko na Rosję i uzależnić całą strategię od rosyjskiego gazu i rosyjskich surowców” – powiedział.

„Teraz wielu ludzi w Niemczech oczekiwało zmiany, całkowitej zmiany. Widzimy jednak, że Niemcy próbują być w połowie w ciąży, myśleć w troszkę nowy sposób i wspierać Ukrainę. Ale jednocześnie wydają się – mam na myśli rząd, a szczególnie kanclerza – ciągle wierzyć w to, że z Rosją znów będzie można przejść do porządku dziennego. Nie sądzę, by było to kiedykolwiek możliwe z tym quasi totalitarnym reżimem. Rosja musi się całkowicie zmienić” – ocenia Morawiecki.

Jego zdaniem rozmowy z Putinem są błędem, „bo daje to Putinowi tlen i nic nie przynosi”. „Dzięki takim rozmowom Putin rzeczywiście osiąga swoje cele, bo pokazuje reszcie świata i swojemu własnemu społeczeństwu: Widzicie, zabiega się o mnie, wszyscy chcą ze mną rozmawiać, wszystko ode mnie zależy” – ocenia.

Obawa przed kolejną ofensywą rosyjską

Morawiecki przestrzega także, że nie można wykluczyć, iż Rosja zaatakuje Ukrainę także od strony Białorusi, aby otoczyć Kijów. Według informacji z Ukrainy „będzie kolejna ofensywa Rosjan, prawdopodobnie w marcu lub kwietniu i będzie to ciężka ofensywa”.

„Naszym celem jest takie wsparcie Ukrainy, by wygrała ona tę wojnę. Oznacza to, że zachowa ona swoją suwerenność, swoją wolność i integralność terytorialną” – mówi. Z kolei zwycięstwo Rosji „oznaczałoby całkowicie inny krajobraz w Europie”.

Jak podkreśla, „Niemcy mają potencjał, by udzielać dużo większego wsparcia Ukrainie niż do tej pory”.

