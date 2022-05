Nad Morzem Czarnym

Kocham Odessę przez jej bliskość do morza i wiele godzin słońca. Przed wojną uwielbiałam jeździć nad morze, aby spotkać się z przyjaciółmi na pikniku lub podziwiać wschód słońca - to naprawdę magiczne! W Odessie jest takie powiedzenie: morze potrafi przepędzić każdy smutek, złagodzić ból i poprawić nastrój. I z mojego doświadczenia wynika, że to prawda!