MKOI chce powrotu Rosjan. W Niemczech sprzeciw

Przed kwalifikacjami do igrzysk olimpijskich w 2024 roku w Paryżu Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOI), którego prezesem jest Niemiec Thomas Bach, zapowiedział, że pomimo wojny w Ukrainie komitet chce umożliwić powrót do rywalizacji sportowcom z Rosji i Białorusi. Przeciwne jest niezależne Stowarzyszenie Niemieckich Sportowców (Athleten Deutschland), które uważa, że za wcześnie na powrót rosyjskich zawodników do sportu światowego.

„Byłoby to fałszywym sygnałem, gdyż liczne pytania ws. ponownej integracji pozostają bez odpowiedzi” – wynika z opublikowanego w piątek oświadczenia Athleten Deutschland. Pochopna propozycja MKOI dławi debatę na „temat czerwonych linii i kryteriów sankcji w sporcie światowym”.

„Tą wojną Rosja narusza normy prawa międzynarodowego, jak również podstawowych wartości ruchu olimpijskiego” – argumentuje dalej stowarzyszenie sportowców. Dlatego wykluczenie Rosji ze sportu międzynarodowego jest logicznym tego następstwem. Także w obliczu wzmożonych ataków na ludność Ukrainy nie powinno być obecnie powodu do umożliwienia ponownej integracji Rosji i Białorusi w światowym sporcie. Jak wskazuje stowarzyszenie: „Taki krok zasygnalizowałby, że jakaś nacja może raz po raz naruszać zasady sportowe i wartości globalnej społeczności bez obawy przed poważnymi tego konsekwencjami”.

Balansowanie na linie

Stowarzyszenie zaznaczyło, że rozumie, iż z uwagi na jednoczącą i pokojową misję sportu MKOI i światowe federacje będą balansować na linie w przypadku sankcji i wykluczeń. Gdyż aby chronić się przed instrumentalizacją i być globalnie aktywnym w sporcie kluczowa jest polityczna neutralność. „Jednak ta neutralność nie może być wykorzystywana jako usprawiedliwienie dla akceptacji, a może nawet tolerowania poważnych naruszeń powszechnie obowiązujących praw człowieka” - piszą niemieccy sportowcy.

W rozmowach z nimi padło już słowo „bojkot”. „Wielu z nich nie może sobie wyobrazić, by stanąć do rywalizacji z Rosjanami” – powiedział przedstawiciel Athleten Deutschland Maximilian Klein w piątkowym programie „Morgenmagazin” telewizji publicznej ZDF.

Plany MKOI popiera jednak Niemiecki Komitet Olimpijski pod warunkiem wprowadzenia sprawnego systemu antydopingowego oraz wyraźnie widocznej neutralności rosyjskich i białoruskich sportowców a także ich zdystansowania się do wojny w Ukrainie.

(SID/jar)

