Misja w Mali. Udział Niemiec pod znakiem zapytania

Po zakończeniu kierowanej przez Francję misji antyterrorystycznej w Mali Niemcy również analizują swoje dalsze zaangażowanie w tym zachodnioafrykańskim kraju.

Niemiecka Bundeswehra skierowała do Mali około 1000 żołnierzy w ramach misji pokojowej ONZ Minusma, która wspiera wdrażanie porozumienia pokojowego i przyczynia się do ochrony ludności cywilnej. Około 300 niemieckich żołnierzy bierze udział w europejskiej misji szkoleniowej EUTM.

Udział Niemiec pod znakiem zapytania

Minister obrony Niemiec Christine Lambrecht ma wątpliwości co do misji Bundeswehry w Mali. W przypadku unijnej misji szkoleniowej EUTM jest – jak powiedziała na marginesie spotkania ministrśw obrony państw NATO w Brukseli – "bardzo sceptyczna", czy niemiecki mandat zostanie przedłużony. Ponieważ proces demokratyzacji został odłożony na później, pojawia się pytanie, kto w ogóle będzie tam szkolony.

Jeśli chodzi o misję ONZ Minusma, należałoby zrekompensować braki powstałe po wycofaniu się Francji – przyznała szefowa niemieckiego MON-u. Jest to ważne dla decyzji Niemiec w sprawie dalszego udziału.

Lambrecht wyjaśniła, że to właśnie francuskie zabezpieczenie misji z powietrza jest ważne dla niemieckich żołnierzy. Na pytanie, czy Niemcy mogłyby podjąć się tego zadania, odpowiedziała, że będzie to musiało być przedmiotem intensywnej dyskusji w Bundestagu, gdyż wiązałoby się to z "zupełnie innym mandatem". Obecne mandaty Bundeswehry w Mali wygasają z końcem maja tego roku.

Konsekwencje dla Niemiec

– Wojskowy rząd w Bamako jak dotąd nie wysłał żadnych wiarygodnych sygnałów, że szybko powróci do demokracji, ponadto stawia przeszkody na drodze do zaangażowania Francji – powiedziała w Berlinie niemiecka sekretarz stanu ds. zagranicznych Katja Keul. Dodała, że jest to "przykre i ma poważne konsekwencje".

Niemcy zgadzają się z Francją i innymi partnerami, że w takich warunkach misje antyterrorystyczne Barkhane i Takuba nie są możliwe.

– Będzie to miało również konsekwencje dla wspólnego międzynarodowego zaangażowania, jesteśmy tutaj w ścisłym kontakcie z naszymi partnerami – dodała Keul, odnosząc się do udziału Niemiec w misji EUTM i ONZ Minusma,

