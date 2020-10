Misja "Allied Hand". Bundeswehra pomoże NATO w walce z koronakryzysem

Niemieccy żolnierze będą mogli uczestniczyć w realizacji NATO-wskiego planu awaryjnego pod nazwą "Allied Hand" w innych państwach Sojuszu i krajach partnerskich NATO, jeśli sytuacja będzie tego wymagać. Rzecznik Ministerstwa Obrony potwierdził, że rząd w Berlinie przyrzekł dowództwu NATO udział Bundeswehry w tej operacji.

Jak wynika z podanych przez niego informacji, Bundeswehra odda na potrzeby misji "Allied Hand" personel medyczny, saperów i specjalistów od obrony przed bronią atomową, biologiczną i chemiczną. Mówi się o oddelegowaniu około 160 ekspertów do działań za granicą. W razie potrzeby dołączą do nich także żołnierze, którzy będą wspierać ich działania z obszaru Niemiec.

Ten NATO-wski plan awaryjny zostanie uruchomiony na przykład wtedy, gdy w państwach członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego albo w krajach partnerskich NATO, takich jak Ukraina, Gruzja lub Szwecja, liczba nowych zarażeń koronawirusem będzie tak duża, że zagrozi załamaniem się ich systemu ochrony zdrowia, albo gdy dane państwo samo poprosi o przyjście mu z pomocą. Aby tak się stało, potrzebna będzie decyzja w tej sprawie podjęta przez 30 państw reprezentowanych w Radzie Północnoatlantyckiej.

Cztery inne państwa też oddelegują swoich żołnierzy

Z kół NATO pochodzi informacja, że obok Niemiec swoją pomoc dla misji "Allied Hand" zaoferowały już także cztery inne państwa Sojuszu, w tym Wieka Brytania i Francja. Oczekuje się, że w ciągu najbliższych tygodni dołączą do nich także inne. Siły NATO mogłyby pomagać także w transporcie chorych, zarażonych koronawirusem albo w budowie szpitali polowych.

Bundeswehra pomaga w walce z pandemią

Plan operacyjny "Allied Hand" jest częścią przygotowań NATO na wypadek dalszego zaostrzenia się pandemii koronawirusa. Przewiduje on między innymi utworzenie specjalnego funduszu powierniczego oraz magazynów wyposażonych w konieczny sprzęt medyczny. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg już przed dwoma tygodniami zapowiedział, że na potrzeby Macedonii Północnej zostanie oddanych między innymi 60 respiratorów, a kolejne 60 zostanie wysłanych do Albanii. "Jest to przykład stałej solidarności w ramach NATO", podkreślił Stoltenberg.

Bundeswehra już pomogła i nadal pomaga w kryzysie

Bundeswehra już udzieliła pomocy krajom partnerskim NATO podczas pierwszej fali pandemii koronawirusa. Wysłała na przykład do przeciążonych pracą szpitali w Wielkiej Brytanii przenośne respiratory. Z ostatnich danych przekazanych przez resort obrony wynika, że w tej chwili około 1550 żołnierek i żołnierzy Bundeswehry pomaga w walce z pandemią w Niemczech. Prawie 1100 członków niemieckich sił zbrojnych wspiera urzędników w 98 wydziałach zdrowia na terenie całego kraju, a 290 żołnierek i żołnierzy pomaga w przeprowadzaniu testów na koronawirusa wśród osób powracających do Niemiec z zagranicy z obszarów ryzyka. Bundeswehra wspiera także pracę lokalnych sztabów kryzysowych.

Do tej pory do Bundeswehry skierowano około 1100 wniosków z prośbą o pomoc ze wszystkich krajów związkowych RFN oraz różnych ministerstw federalnych. Na potrzeby walki z pandemią COVID-19 już na wiosnę Bundeswehra utworzyła specjalny kontyngent liczący ponad 15 tys. żołnierzy. Z tej liczby, jak oznajmił rzecznik resortu obrony, do 5 tys, żołnierzy może przystąpić do akcji w każdej chwili.

