Minister zdrowia ostrzega przed wzrostem zakażeń jesienią

Minister zdrowia ostrzega przed drastycznym wzrostem siedmiodniowego wskaźnika zapadalności w kraju. Jego zdaniem we wrześniu może on przekroczyć 400, a w październiku nawet 800, o ile obecny trend się utrzyma. – Już teraz mamy do czynienia z jego szybkim wzrostem – powiedział Jens Spahn w Berlinie.

Instytut Roberta Kocha (RKI) podał dziś (22.07.2021), że zanotowano 1890 nowych zakażeń, 42 zgony, zaś wskaźnik zachorowalności na poziomie 12,2. Oznacza to wzrost wobec poprzedniego dnia, gdy incydencja wynosiła 11,4, a już wówczas mówiono o niepokojącym podwojeniu się tego wskaźnika w ciągu ubiegłych 12 dni.

Chrońmy się, wirus jest nadal groźny

Minister Spahn zaapelował o przestrzeganie dotychczasowych sposobów chronienia się przed zakażeniem koronawirusem: noszenia masek ochronnych w sklepach i innych wnętrzach, gdzie mamy do czynienia z innymi ludźmi, regularnego badania się na koronawirusa i zaszczepienia się przeciwko niemu, jeżeli ktoś do tej pory tego jeszcze nie uczynił.

– Decydujemy teraz, w tych lipcowych dniach, o tym, jak będzie we wrześniu, październiku i listopadzie – oświadczył Spahn.

Dzięki rosnącej grupie zaszczepionych zmniejszyła się liczba chorych na oddziałach intensywnej terapii

Wzrost zakażeń powinien, jego zdaniem, przyspieszyć debatę o tym, od jakiej wartości granicznej powinny obowiązywać nowe obostrzenia w pandemii. Pierwsze powiaty ustanowiły je już na poziomie tygodniowego wskaźnika incydencji wynoszącego 50, a dwie dzielnice Berlina na poziomie 35, który wcześniej był wyznacznikiem dla federacji i krajów związkowych.

Jens Spahn zwrócił uwagę na to, że nie będzie można powrócić do dawnych wartości granicznych, ponieważ wskutek stale rosnącej liczby osób zaszczepionych na koronawirusa w Niemczech zmniejszyła się liczba chorych na COVID-19 przebywających na oddziałach intensywnej terapii w szpitalach i klinikach. Automatycznie oznacza to zmianę wartości, od których należy obawiać się przeciążenia niemieckiego systemu ochrony zdrowia. Jego zdaniem w tej chwili wskaźnik wynoszący 200 nowych zakażeń na sto tysięcy mieszkańców w ciągu tygodnia odpowiada w praktyce dawnemu wskaźnikowi wynoszącemu 50.

Jens Spahn zaapelował wcześniej na Twitterze do społeczeństwa, aby nie zaniedbywać szczepień. W tej chwili ponad 50 mln mieszkańców Niemiec otrzymało przynajmniej jedną dawkę szczepionki, co stanowi 60,2 procent społeczeństwa. 39,3 mln osób, czyli 47,3 procent ludności Niemiec zostało całkowicie zaszczepionych. – Ale to nie wystarczy na odmianę Delta: Proszę, zaszczepcie się! – napisał minister.

Nowe przepisy dla wjeżdżających do RFN

Rząd w Berlinie przedłużył do 10 września dotychczasowe przepisy dla osób wjeżdżających do Niemiec i wprowadził złagodzenia dotyczące kwarantanny. Dotychczasowe postanowienia w tych sprawach obowiązywałyby do 28 lipca.

Wprowadzone zmiany przewidują, że osoby w pełni zaszczepione na koronawirusa przybywające do Niemiec z obszarów, na których stanowi on zagrożenie, będą mogły skrócić okres kwarantanny, jeżeli da się udowodnić, że ich szczepionka jest skuteczna na tę odmianę koronawirusa, która grasuje na danym obszarze. Aby tak się stało, Instytut Roberta Kocha musi wymienić daną szczepionkę i daną odmianę koronawirusa na swojej stronie internetowej. Do tej pory także osoby w pełni zaszczepione przybywające z takich obszarów do Niemiec musiały udać się na kwarantannę w jej pełnym wymiarze. Ministerstwo Zdrowia poda bliższe szczegóły dotyczące kwarantanny od 28 lipca.

Zaostrzenie ograniczeń we Francji

Z uwagi na wyraźny wzrost liczby nowych zakażeń koronawirusem we Francji, tamtejsze władze wprowadziły w życie nowe ograniczenia obowiązujące zarówno jej mieszkańców jak i turystów. Od teraz w takich miejscach jak Wieża Eiffla, w parkach, salach koncertowych, muzeach i kinach, w których może przebywać jednocześnie 50 osób, prawo wejścia do nich mają tylko ci, którzy są w pełni zaszczepieni, ozdrowieńcy i osoby mogące przedstawić negatywny wynik testu na koronawirusa, który nie jest starszy niż 48 godzin. Nie stosującym się do tych zasad grozi mandat w wysokości do 1500 euro.

Aby nieco osłodzić życie miejscowym i turystom, władze Paryża ustanowiły pod Wieżą Eiffla namiot, w którym można szybko przetestować się na koronawirusa. Zagraniczni turyści muszą za to jednak zapłacić 25 euro.

(DPA, AFP, RTR/jak)

