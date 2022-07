Minister zdrowia o nowych działaniach pandemicznych. Ostrzega przed „katastrofą”

Według ministra „gdybyśmy weszli w jesień tak jak teraz, czyli bez dalszych środków ochronnych, bez masek, bez niczego, oznaczałoby to, że liczba przypadków zakażeń koronawirusem gwałtownie by wzrosła, ale także, że oddziały intensywnej terapii w szpitalach i klinikach byłyby przeciążone”. Karl Lauterbach wygłosił taką opinię podczas swej wizyty w stolicy USA, Waszyngtonie.

Poufne rozmowy i nowe zasady

Jednocześnie w przychodniach ubyłoby wtedy także personelu. – To tak, jak świeca paląca się na obu końcach – stwierdził niemiecki minister zdrowia. W tym samym czasie zmniejszyłaby się liczba personelu, a jednocześnie przybyłoby nowych pacjentów. – Potrzebujemy właściwych działań, to jasne. Ale to też nie podlega żadnej dyskusji, będziemy przygotowani – podkreślił Karl Lauterbach.

Minister nie chciał wypowiadać się bliżej na temat tych działań. W tej sprawie były prowadzone poufne rozmowy, między innymi z kierowanym przez partię FDP Ministerstwem Sprawiedliwości.

– Obecne zasady działania w pandemii wygasają 23 września, do tego czasu rząd podejmie decyzję o nowych – zapowiedział Karl Lauterbach.

Szczepionki dla seniorów

Mając na uwadze drugie szczepienie odświeżające, ostrzegł: „Osoby starsze nie mogą podjąć ryzyka czekania na dostosowaną do nich szczepionkę, która pojawi się gdzieś we wrześniu lub październiku, zwłaszcza przy wysokiej liczbie nowych zakażeń, które mamy teraz”.

Podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych Karl Lauterbach wymienił z amerykańskimi partnerami poglądy dotyczące m.in. walki z koronawirusem i przygotowania się na przyszłe pandemie. Spotkał się między innymi z immunologiem i prezydenckim doradcą ds. pandemii, Anthonym Faucim.

Dziś (22.07.2022) planuje wygłosić przemówienie na elitarnym Uniwersytecie Harvarda i odwiedzić zakład produkcyjny wytwórcy szczepionek Moderna w Norwood w stanie Massachusetts.

