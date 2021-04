Minister zdrowia chce więcej swobód dla zaszczepionych

Ci, którzy już się zaszczepili całkowicie na koronawirusa, w myśl planów ministra zdrowia Jensa Spahna z CDU będą mogli wkrótce odzyskać przynajmniej część dotychczasowych swobód.

- Kto jest zaszczepiony, będzie w przyszłości traktowany tak, jak osoby, które mogą wylegitymować się negatywnym wynikiem testu na koronawirusa - powiedział Jens Spahn w wywiadzie dla "Bild am Sonntag" ("BamS"). Gazeta wyjaśnia, że powodem takiej wypowiedzi jest analiza Instytutu Roberta Kocha (RKI), w myśl której testy i kwarantanna dla osób, którym podano już dwie dawki szczepionki, mogą zostać zniesione.

Bez dodatkowych testów do fryzjera albo do sklepu

Gdy trzecia fala pandemii ulegnie osłabieniu, a dalsze kroki związane z otwarciem życia publicznego, a oparte na wynikach testów na koronawirusa zostaną wcielone w życie (jak np. otwieranie sklepów), przyczyni się to do podjęcia zasadniczej decyzji, która brzmi następująco: "Kto został zaszczepiony, ten może bez potrzeby przeprowadzenia dodatkowych testów udać się na zakupy albo do fryzjera" - powiedział minister Spahn. Poza tym, jak ocenia Instytut Roberta Kocha, takie osoby nie muszą być objęte kwarantanną.

Podstawą takich planów jest, jak pisze "BamS", najnowsza analiza przeprowadzona przez ekspertów z Instytutu Roberta Kocha. Dziennik wskazuje na raport Instytutu skierowany do Ministerstwa Zdrowia, w którym mówi się, że "w oparciu o obecne ustalenia ryzyko przeniesienia koronawirusa przez całkowicie zaszczepione osoby, najpóźniej od 15 dnia po podaniu im drugiej dawki szczepionki jest niższe niż w przypadku osób, które mogą przedstawić wyniki aktualnego testu na koronawirusa".

Analiza RKI została rozesłana do krajów związkowych

Raport ten został w sobotę (03.04.2021) rozesłany do krajów związkowych. Konferencja premierów krajów związkowych poprosiła Instytut Roberta Kocha o analizę, która odpowie na pytanie, czy i kiedy możliwe jest wyłączenie osób już zaszczepionych na koronawirusa z testów na jego obecność. Minister zdrowia chce już w najbliższych tygodniach wyłączyć takie osoby z testów i obowiązku kwarantanny. Jak powiedział w wywiadzie dla "BamS", "wprowadzimy w życie postanowienia tej analizy równolegle do rozmów w tej sprawie z przedstawicielami krajów związkowych".

