Minister Rau w Berlinie: Europa potrzebuje wiarygodnych Niemiec

Rau spotkał się we wtorek (24.05.2022) z niemiecką minister spraw zagranicznych Annaleną Baerbock. Główny temat rozmów: Ukraina i wsparcie dla Kijowa w obronie przed rosyjską agresją. – Ukraina nie może przegrać tej wojny – podkreśliła niemiecka minister na konferencji prasowej po rozmowach.

Powtórzyła, że 24 lutego, w dniu napaści Rosji na Ukrainę, „obudziliśmy się w innym świecie”. – Nasz pokojowy porządek, z którym razem wyrastaliśmy, został zniszczony przez Rosję z dnia na dzień – powiedziała. I przestrzegła, że trzy miesiące później zainteresowanie opinii publicznej Ukrainą wydaje się słabnąć. – Nagłówki dużych gazet są już inne, ale nie możemy zapominać, że dla ludzi w Ukrainie gorzką rzeczywistością jest to, iż ich wolność, bezpieczeństwo od 24 lutego pozostają zniszczone – mówiła Baerbock.

Zauważyła też, że raz po raz pojawiają się apele o „dialog” z Rosją. – Próbowaliśmy tego dialogu, tej dyplomacji aż do 24 lutego, do ostatniej minuty – dodała Baerbock.

„Naszą siłą jest jedność”

– Wiem, jak bardzo Polska od czasu rosyjskiego ataku na Ukrainę patrzy na Niemcy, na to, jak niemiecki rząd federalny działa i co wspólnie robimy by wspierać Ukrainę – powiedziała niemiecka minister, chwaląc Polskę za pomoc Ukrainie i uchodźcom z tego kraju. Mówiła też o dobrych przykładach współpracy Polaków i Niemców oraz obu państw na rzecz pomocy humanitarnej dla broniącego się przed rosyjską agresją kraju. – Nasza jedność jest naszą siłą – nie tylko jeżeli chodzi o pomoc uchodźcom z Ukrainy, ale także w sprawie działań UE wobec Rosji – podkreśliła.

Szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock zapewniła o kontynuacji wsparcia dla Ukrainy

Baerbock jest optymistką, że „wkrótce” w UE dojdzie do porozumienia także w sprawie szóstego pakietu sankcji wobec Rosji. Pakiet ten przewiduje m.in. embargo na import rosyjskiej ropy.

– Chcemy uniezależnić się od rosyjskich surowców kopalnych. To cel, który łączy wszystkie kraje UE – przekonywała. Ale - dodała - poszczególne kraje mają odmienną sytuacje wyjściową, dlatego należy rozmawiać i „nie wolno dać się podzielić”.

Pytania o czołgi

Zapewniła o kontynuacji pomocy humanitarnej i gospodarczej Niemiec dla Ukrainy. – Wiemy też, że właśnie teraz, gdy o zbrodniach wojennych nie informuje się już każdego dnia w wiadomościach, Ukraina potrzebuje dużego wsparcia militarnego – powiedziała Baerbock. – Musimy liczyć się z tym, że w miastach i wioskach które zajmują rosyjscy żołnierze, dochodzi do ciężkich zbrodni.

– Pracujemy nad wzmocnieniem dostaw broni, amunicji i ciężkiego sprzętu – zapewniła.

We wtorek w Berlinie Niemcy nie uniknęli pytań o niewywiązywanie się z ustaleń dotyczących przekazania Polsce czołgów Leopard w zamian za te, które Polska dostarczyła Ukrainie. Informowały o tym niemieckie media, a prezydent Andrzej Duda podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos przyznał, że jest zawiedziony postawa Niemiec w tej sprawie.

Niemieckie czołgi typu Leopard

Jak poinformował minister Rau, usłyszał we wtorek od strony niemieckiej „gamę powodów, dla których jeszcze do takiego przekazania (czołgów) nie doszło”. Zastrzegł, że nie może mówić o szczegółach, ale „istnieje wola rozwiązania tego problemu”. – Diabeł tkwi w szczegółach, ale zgodziliśmy się co do wstępnej wizji postępowania w tej sprawie, aby ten problem rozwiązać – dodał.

„Klęska niemieckiej polityki wschodniej”

Na wspólnej konferencji prasowej polski minister w ostrych słowach skrytykował politykę poprzednich niemieckich rządów wobec Rosji. Jego zdaniem data 24 lutego oznaczała także „nie tylko fiasko, ale nawet klęskę niemieckiej polityki wschodniej – zarówno jej intelektualnych tradycji, jak i należących już do przeszłości prób budowy i realizacji gospodarczych współzależności niemiecko-rosyjskich”.

– Ze strony Niemiec istota tej współzależności sprowadzała się do uzyskania przez gospodarkę niemiecką przewagi konkurencyjnej dzięki dostępowi do tańszej energii z Rosji. Przewagi, która w wymiarze europejskim pozwalała na przyjęcie pozycji dominującej – ocenił Rau. I dodał, że dla Rosji oznaczało to przyzwolenie Niemiec „na ograniczanie suwerenności byłego Związku Sowieckiego”.

Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau ostro krytykował politykę poprzednich rządów Niemiec wobec Rosji

Wypominał też Niemcom, że kolejne rządy nie brały pod uwagę ostrzeżeń Polski przed prowadzeniem polityki wobec Rosji w oparciu o „myślenie życzeniowe, a wręcz bliskie iluzji”.

– Dziś naród ukraiński płaci ogromną cenę tych zaszłości – mówił, przypominając o zbrodniach popełnionych przez rosyjskie wojska na ludności Ukrainy. – Oczekiwania, które pojawia się w różnych zaułkach Europy, że Rosja się zmieni natychmiast po zawarciu rozejmu z Ukrainą jest nie tylko polityczną mrzonką, ale też pośrednim zagrożeniem dla pokoju w Europie – powiedział.

Rau podkreślił, że „Niemcy ponoszą dziś szczególną odpowiedzialność za pokój w Europie”. – Jesteśmy zbudowani głęboką zmianą niemieckiego podejścia zarówno do Ukrainy, jak i Rosji – powiedział. Według niego „Niemcy powinny podjąć się wiodącej roli w budowie systemu bezpieczeństwa i pokoju w Europie, który uwzględnia Ukrainę, ale jest skierowany przeciwko Rosji”, a także pomóc Ukrainie w uzyskaniu przez Kijów statusu kandydata do UE.

Odbudowa niemieckiej wiarygodności

Stawką jest przyszłość Europy, przekonywał polski minister. – Europa, jaką znamy, jaką się cieszymy, nie przetrwa bez wiarygodnych Niemiec – powiedział. I dodał, że „na szczęście Niemcy odbudowują swoją wiarygodność”. – Polska i Niemcy powinny wspólnie dążyć do tego, by Rosja poniosła strategiczną klęskę w wojnie z Ukrainą, a jej wojska okupacyjne opuściły terytorium Ukrainy w jej granicach uznanych przez wspólnotę międzynarodową – zaznaczył, przestrzegając przed próbami „ratowania Rosji przed klęską czy utratą twarzy”.

Annalena Baerbock i Zbigniew Rau podpisali w Berlinie memorandum ws. wsparcia Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży

Wyraził też „podziw” dla Annaleny Baerbock za - jak mówił - jej walkę o „zmianę niemieckiej polityki zagranicznej i oparcie jej na nowych fundamentach”. – Potrzebujemy w Europie więcej takiej niemieckiej polityki (…) Niemcy nie mogą stać z boku – mówił.

Na konferencji prasowej niemiecka minister krótko nawiązała też do sporu z Polską o praworządność. – Liczymy, że wasze rozmowy z Komisją Europejską w tej sprawie możliwie szybko mogą zakończyć się pozytywnie – powiedziała.

Ministrowie podpisali we wtorek memorandum dotyczące udzielenia wsparcia finansowego dla Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży, prowadzonego przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.

Chcesz skomentować nasze artykuły? Dołącz do nas na facebooku! >>