Minister obrony Niemiec obiecuje ponad 100 czołgów Leopard 1

Podróż Borisa Pistoriusa była - ze względów bezpieczeństwa - trzymana w tajemnicy do ostatniej chwili. W Kijowie polityk SPD powiedział, że do pierwszego lub drugiego kwartału 2024 roku co najmniej trzy ukraińskie bataliony powinny być wyposażone w czołgi Leopard 1. Szef niemieckiego resortu obrony nie zdradził jednak z jakich krajów (oprócz Niemiec) leopardy mają pochodzić. Dodał, że do końca lutego Ukraina otrzyma też więcej pocisków zdalnie kierowanych, pięć gepardów i pięć opancerzonych wozów saperskich Dachs. Zapowiedział także, że w marcu Kijowowi zostanie przekazanych pięć mostów czołgowych Biber.

Boris Pistorius (z lewej) z ministerem obrony Ukrainy i ukraińską żołnierką

Pistorius spotkał się w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, który podziękował za wsparcie Niemiec, oraz z ministrem obrony Ołeksijem Reznikowem, któremu przekazał pierwszy czołg Leopard 2, ale w postaci niewielkiego modelu. Na zdjęciu, które Reznikow opublikował na Twitterze widać, jak Pistorius przekazuje mu ów model.

„Koalicja czołgów maszeruje – do zwycięstwa” – napisał ukraiński minister obrony. Nie krył zadowolenia z zapowiedzi dostarczenia Ukrainie czołgów. Na Facebooku napisał: „Nie ma wątpliwości – Niemcy stoją u boku Ukrainy”. Boris Pistorius podczas swojej wizyty w Kijowie nie krył uznania dla woli Ukraińców do obrony swojego kraju.

Niemcy zatwierdziły eksport leopardów

Ponadto ministerstwo gospodarki Niemiec zatwierdziło eksport do 178 czołgów Leopard 1A5 do Ukrainy. To, ile z nich zostanie faktycznie dostarczonych, będzie zależało od niezbędnych prac remontowych – wynika ze wspólnego oświadczenia resortów gospodarki i obrony Niemiec.

Pod koniec stycznia, po długim wahaniu, rząd Niemiec zdecydował się dostarczyć Ukrainie czołgi Leopard 2. Udostępnionych ma zostać 14 czołgów z zapasów Bundeswehry.

(DPA/gwo)