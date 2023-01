Minister obrony Niemiec: możliwe dostawy czołgów do Ukrainy

Dopiero co zaprzysiężony minister obrony Niemiec Boris Pistorius nie wyklucza dostaw czołgów Leopard 2 do Ukrainy. „Nikt nie wyklucza, że czołgi Leopard mogą być dostarczone, albo że może być udzielona zgoda na dostawy od innych europejskich partnerów” – powiedział Pistorius w czwartek, 19 stycznia, w wywiadzie dla wieczornego wydania wiadomości w telewizji ZDF. „Ale do tego czasu nie odpowiedziano jeszcze na wszystkie pytania i to teraz ma miejsce” – dodał.

W porozumieniu z sojusznikami

Pistorius stwierdził, że Niemcy bardzo dobrze spisały się jako partner sojuszu „w tym sensie, że wielkie i ważne decyzje o wsparciu Ukrainy były zawsze podejmowane w transatlantyckim porozumieniu”. Zobowiązanie sojusznicze oznacza również, że sojusz musi podejmować decyzje wspólnie i świadczyć wspólne usługi – powiedział minister obrony.

„Mówimy o takim czołgu jak Leopard 2, który jest jednym z najlepszych i najbardziej odpowiednich pod względem ofensywy. Dlatego należy z ostrożnością podchodzić do tego, by teraz je po prostu tak przekazać” – powiedział Pistorius. Dodał, że rząd niemiecki jest świadomy, „że może odegrać ważną rolę”.

Narada w Ramstein

Dalsze wsparcie dla Ukrainy i ewentualne dostawy czołgów są głównym tematem dzisiejszego spotkania tzw. grupy kontaktowej ds. Ukrainy w amerykańskiej bazie wojskowej Ramstein w Niemczech. W spotkaniu biorą udział przedstawiciele państw NATO i innych krajów, które wspierają Ukrainę w jej obronie przed rosyjskim agresorem.

Ukraina od dawna prosi o dostawy czołgów Leopard. Zachodni partnerzy Ukrainy długo odrzucali dostawę czołgów do Kijowa, ale Polska i inne państwa UE i NATO zadeklarowały chęć dostarczenia leopardów, które są produkowane w Niemczech. Berlin musiałby się zgodzić na taki transfer.

(AFP/dom)