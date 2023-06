Minister Moskwa o Odrze: Spodziewamy się każdego scenariusza

4 godzin(y) temu 4 godzin(y) temu

Gdyby wstrzymanie zrzutów soli do Odry pozwoliło uniknąć katastrofy, to mielibyśmy bardzo łatwe zadanie – przekonywała minister Anna Moskwa w Słubicach. Odniosła się też do wyroku w sprawie Turowa.