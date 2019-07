Minister gospodarki Niemiec proponuje USA zniesienie ceł

W sporze handlowym z USA szef resortu gospodarki Niemiec Peter Altmaier (CDU) podkreślił, że UE gotowa jest na całkowite zniesienie ceł na samochody. – Tym samym unieważniony zostanie zarzut, że amerykańskie cła są niższe od europejskich –powiedział chadek „Welt am Sonntag” (WamS). Altmaier proponował ostatnio w USA całkowite zniesienie ceł przemysłowych. Jak podkreślił w rozmowie z WamS, dotyczyłoby to także aut, co regulowałoby odpowiednie porozumienie – wyjaśnił polityk.

USA mają obawy

Negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi prowadzi UE. Jednak z kręgów negocjacyjnych dochodzą głosy, że Amerykanie wcale nie są zainteresowani zerową stawką celną. Obawiają się oni, że wtedy dopiero europejskie samochody zaleją rodzimy rynek. Prezydent USA Donald Trump od miesięcy grozi UE, a w tym głównie Niemcom, podniesieniem ceł karnych na europejskie samochody, jeśli nie zostaną spełnione jego żądania obniżki ceł na auta amerykańskie. Na razie decyzję dot. ceł przesunął do listopada i do tego czasu ma zostać wypracowane porozumienie.

Peter Altmaier po rozmowach z pełnomocnikiem rządu USA Robertem Lighthizerem w połowie lipca w Waszyngtonie powiedział, że możliwe jest znalezienie do końca roku częściowych rozwiązań dla trwającego konfliktu handlowego. Jak dotąd USA wymagają 2,5-procentowego cła wwozowego na samochody z UE, gdy ta na auta z USA nakłada cło w wysokości 10 procent.

Branża samochodowa za propozycją

− Jednocześnie, żeby zapewnić amerykańskim eksporterom sukces, jesteśmy gotowi wprowadzić ułatwienia. W wielu przypadkach nie musieliby zgodnie z prawem unijnym zertyfikować swoich wyrobów – zaznaczył Altmaier. Jak dodał: „zadaniem Europejczyków jest powstrzymanie ceł”. Minister gospodarki podkreślił, że niemiecki przemysł samochodowy „zainwestował ogromne sumy w rynek amerykański i większość aut eksportowanych przez USA zbudowana jest przez niemieckich producentów”.

Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA) popiera te propozycje. – Widzielibyśmy głównie szanse, gdyby obu stronach Atlantyku obowiązywała zerowa stawka celna – powiedział WamS szef VDA Bernhard Mattes. Także FDP okazuje zadowolenie, a wg przewodniczącego klubu poselskiego tej partii Michaela Theurera: „Ważne jest, żeby za słowami poszły czyny. Altmaier nie może po raz kolejny okazać się ministrem od zapowiedzi”.

