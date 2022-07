Mimo sankcji Kanada dostarczy turbinę dla Nord Stream 1. Ulga w Berlinie

Kanadyjski rząd chce zezwolić na wysłanie do Niemiec serwisowanej rosyjskiej turbiny do gazociągu Nord Stream 1. Minister odpowiedzialny za zasoby mineralne Jonathan Wilkinson poinformował w opublikowanym na Twitterze oświadczeniu, że jego kraj wyda „tymczasowe i odwołalne pozwolenie” dla Siemens Canada. Bez niezbędnych dostaw gazu niemiecka gospodarka bardzo by ucierpiała, a Niemcy mogliby nie być w stanie ogrzać swoich domów w zimie. Chodzi o to, by zapewnić Europie „dostęp do niezawodnej i przystępnej cenowo energii” przy powolnym odchodzeniu od rosyjskiej ropy i gazu – oświadczył Wilkinson.

Turbina najpierw do Niemiec

Rosyjski koncern energetyczny Gazprom w połowie czerwca zmniejszył dostawy gazu do Niemiec przez gazociąg Nord Stream 1, powołując się na opóźnienia w naprawie sprężarek gazu. Firma Siemens Energy podała wtedy, że turbina gazowa, która była remontowana w Kanadzie, nie może wrócić z Montrealu ze względu na zachodnie sankcje wobec Rosji. Teraz Kanada chce, aby turbina została wysłana najpierw do Niemiec, zamiast bezpośrednio do Rosji.

Wilkinson uzasadnił sankcyjny wyjątek dla turbiny tym, że prezydent Rosji Władimir Putin swoją polityką energetyczną próbuje podzielić sojuszników Ukrainy popierających ją w wojnie przeciwko rosyjskiej agresji. „Nie możemy na to pozwolić” – podkreślił Wilkinson. Powiedział, że Kanada stoi po stronie Ukrainy i będzie nadal nakładać sankcje na Moskwę oraz współpracować z europejskimi liderami, aby jak najszybciej zakończyć zależność od importu rosyjskiego gazu i ustabilizować rynki energetyczne.

Środki nadzwyczajne podjęte przez Berlin

Rosja zapowiedziała w ubiegły piątek, że wznowi dostawy energii przez bałtycki gazociąg Nord Stream 1, jeśli z Kanady wróci naprawiona turbina gazowa. „Jeśli turbina pojawi się po naprawie, to pozwoli to na zwiększenie wolumenów” – powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję Interfax. Pytanie tylko, dlaczego od razu tak się nie stało – dodał. Pieskow po raz kolejny odrzucił zarzuty, że Rosja używa swojego gazu jako środka nacisku. Niemiecki minister gospodarki Robert Habeck zarzucił Rosji, że wymyśla preteksty, by ograniczyć dostawy gazu do Niemiec.

Teraz niemiecki rząd z zadowoleniem przyjął decyzję Kanady o dostawie naprawionej turbiny – poinformował w niedzielę (10.7.2022) rzecznik rządu w Berlinie. Niemieckie ministerstwo gospodarki wskazało na „dobrą i konstruktywną wymianę z rządem Kanady”.

Wskutek ograniczenia dostaw gazu przez Nord Stream 1 rząd w Berlinie podjął już środki nadzwyczajne. Berlin obawia się między innymi, że niemieckie magazyny gazu nie będą wystarczająco wypełnione do jesieni, aby firmy, które potrzebują gazu do produkcji, były w niego zaopatrzone. W poniedziałek, 11 lipca, rozpoczną się prace konserwacyjne gazociągu i mają potrwać dziesięć dni. Wielokrotnie wyrażano obawy, że Rosja może potem przesyłać przez Nord Stream 1 jeszcze mniej gazu lub całkowicie wstrzymać dostawy.

(DPA/dom)