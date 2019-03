Milionom dzieci grozi śmierć głodowa

Do 2030 roku na całym świecie umrze ok. 56 mln dzieci z przyczyn, których można by uniknąć. Chodzi o głód, niedożywienie, wojnę i brak opieki zdrowotnej – informuje dziennik „Saarbruecker Nachrichten”. Gazeta powołuje się na stanowisko niemieckiego rządu na zapytanie Zielonych o realizację konwencji ONZ o prawach dziecka. Na całym świecie 150 mln dzieci jest stale niedożywionych, a 50 mln „poważnie niedożywionych”.

Ofiary konfliktów zbrojnych

Według rządu w Berlinie „wyzwaniem" jest także los dzieci w regionach objętych konfliktami zbrojnymi – cytuje dziennik. Dzieci są „szczególnie bezbronne wobec przemocy i systematycznego naruszania międzynarodowych praw humanitarnych" – głosi stanowisko niemieckiego rządu. Ponad dwie trzecie wszystkich dzieci doświadcza obecnie różnych form przemocy.

Chronić życie dzieci

Jak poinformował niemiecki rząd, Berlin przeznaczył w 2017 roku 572 mln euro na poprawę opieki zdrowotnej dzieci i kobiet – pisze niemiecki dziennik. Pieniądze trafiły do bilateralnych i multilateralnch organizacji.

Życie dzieci na całym świecie musi być lepiej chronione i być centralnym punktem niemieckiej polityki zagranicznej – domagał się ekspert praw człowieka z partii Zielonych, Kai Gehring.

(dpa/dom)