Migracja. Niemiecka chadecja popiera plany Tuska ws. azylu

Władze klubu parlamentarnego CDU/CSU w niemieckim Bundestagu wyraziły zrozumienie dla planów polskiego rządu dotyczących czasowego zawieszenia prawa do azylu.

Szef frakcji Thorsten Frei powiedział, że prawo do azylu sprowadzone zostaje do absurdu w sytuacji, gdy Moskwa w ramach wojny hybrydowej wpycha migrantów do Polski przez Rosję i Białoruś. – To jasna oczywistość, że polskie państwo się przed tym broni – dodał.

Niemcy negatywny przykładem

Zdaniem niemieckiego polityka trudno jest oskarżać Donalda Tuska, czyli byłego szefa Rady Europejskiej, o postawy antyeuropejskie, gdy chce zapobiec sytuacji, w której integracja nie nadąża za imigracją i gdy wskazuje on Niemcy jako negatywny przykład.



Rząd w Warszawie ma rozmawiać w ten wtorek (15.10.24) o możliwości czasowego zamrożenia prawa do azylu w Polsce. Zapowiedział to premier Donald Tusk. Jak zauważają niemieckie media, Polska musi w tej sprawie spodziewać się oporu ze strony Komisji Europejskiej.

(DPA/szym)