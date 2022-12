Migracja do UE. Spodziewany dalszy wzrost

Szefowa Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu (EUAA), Nina Gregori, spodziewa się dalszego wzrostu liczby osób ubiegających się o azyl w Unii Europejskiej. „To całkiem oczywiste, że rosnąca liczba wniosków utrzyma się w najbliższej przyszłości” – powiedziała Gregori w wywiadzie z niemieckimi gazetami należącymi do grupy medialnej Funke. Niestabilność i zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi to cechy dzisiejszego świata – wskazała. „Niestety nie są one tymczasowe”.

Wzrost o 54 procent

Rozwój sytuacji geopolitycznej w latach 2021 i 2022 miał bezpośredni wpływ na potrzebę ochrony międzynarodowej i prowadzą do zwiększonego przemieszczania się do krajów UE – powiedziała Gregori.

Od stycznia do października tego roku w krajach UE złożono prawie 790 tys. wniosków o azyl. To o 54 procent więcej w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku. Liczba ta pozostaje jednak niższa niż w latach 2015 i 2016 – dodała Gregori. Również w Niemczech wzrosła liczba osób ubiegających się o azyl.

Z danych EUAA wynika, że większość osób ubiegających się o azyl pochodzi z Syrii, Afganistanu i Turcji.

Ochrona uchodźców z Ukrainy

Przez procedury azylowe w UE nie muszą przechodzić uchodźcy wojenni z Ukrainy, ponieważ krótko po rosyjskiej inwazji na Ukrainę otrzymali oni tymczasową ochronę. Miało to uchronić krajowe systemy rejestracji przed kolapsem – powiedziała Nina Gregori.

Z danych EUAA wynika, że w UE zarejestrowano około 4,7 mln osób z Ukrainy. Miliony rejestracji sprawiły jednak, że europejskie systemy są „pod dużą presją” – oceniła szefowa unijnej agencji. Równocześnie zaapelowała o postęp w sprawie planowanej unijnej reformy azylu i migracji. Z zadowoleniem przyjęła – jak mówi w wywiadzie z niemieckimi dziennikami – deklarację na poziomie UE, że strukturalne rozwiązania należy znaleźć przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku. „Postęp w tych kwestiach będzie ważny” – zaznaczyła.

(DPA/dom)

