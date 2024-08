Migracja. Dlaczego deportacje do krajów Schengen są trudne?

Atak nożownika w Solingen zwrócił uwagę na to, że w Niemczech istnieją poważne problemy z deportacjami. Nie chodzi przy tym tylko o odsyłanie do krajów pochodzenia osób, które nie mają w Niemczech prawa pobytu.

Duże problemy podczas deportacji pojawiają się we współpracy z europejskimi krajami partnerskimi. Dzieje się tak dlatego, że przepisy dublińskie dotyczące bezpaszportowej strefy Schengen stanowią, że uchodźcy muszą złożyć wniosek o ochronę w pierwszym kraju, do którego wjeżdżają w strefie Schengen, i że ten kraj jest również odpowiedzialny za daną osobę.

Domniemany syryjski napastnik, który zabił nożem trzy osoby na festiwalu miejskim w Solingen i zranił kilka innych, też powinien zostać deportowany w ubiegłym roku do Bułgarii; kraju członkowskiego UE, przez który mężczyzna dostał się do Niemiec. Jednak teraz staje się jasne, że w praktyce często to nie działa i są dziesiątki tysięcy takich przypadków. Kanclerz Olaf Scholz podkreśla, że jest to obecnie stała kwestia dla niego i minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser w ich rozmowach z partnerami UE.

Liczby

Jak podaje niemieckie MSW, w ubiegłym roku w Niemczech miały miejsce 74 622 przypadki, w których Niemcy chciały deportować migrantów do innych państw unijnych. Spośród nich 22 462 zostało odrzuconych przez odpowiednie kraje UE. Z drugiej strony, państwa te zgodziły się przyjąć z powrotem uchodźców i migrantów w 55 728 przypadkach. Mimo to w 2023 roku dokonano tylko 5053 transferów uchodźców do innych państw unijnych.

W 2022 roku było 68 709 wniosków o przyjęcie z powrotem i 4 158 transferów. Sytuacja nie zmieniła się zasadniczo w pierwszej połowie 2024 roku. W tym czasie złożono 36 795 wniosków o przejęcie migrantów z Niemiec do innych państw członkowskich UE, odrzucono 12 808 wniosków, a przyjęto 21 314 osób. Tylko 3 043 osoby zostały przeniesione do innych państw członkowskich UE i państw strefy Schengen.

Scholz za deportacją groźnych przestępców do Afganistanu To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Pochodzenie

Prawie połowa wniosków o przyjęcie uchodźców w innych państwach strefy Schengen w 2023 roku dotyczyła Afgańczyków(16 968) i Syryjczyków (15 627). W dalszej kolejności znalazły się przypadki dotyczące osób z Turcji, Rosji, Iranu, Iraku i krajów Maghrebu. Według MSW w Berlinie niemieckie władze wysłały najwięcej wniosków o przejęcie migrantów do Chorwacji (16 704) i Włoch (15 479). Aż 7 732 wnioski o przejęcie zostały złożone w Bułgarii.

Według niemieckiego rządu w 2023 roku 38 tys. 682 osób nie zostało przekazanych na czas - zdecydowanie najwięcej takich przypadków dotyczyło Afgańczyków (8 tys. 965) i Syryjczyków (8 tys.120). W większości przypadków osoby, których to dotyczy, otrzymują następnie status ochrony uzupełniającej i mogą na razie pozostać w Niemczech.

Powód niepowodzenia nr 1: przepisy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Dublin III, obowiązuje sześciomiesięczny okres, w którym kraj musi ubiegać się o przeniesienie uchodźców z powrotem do innego państwa europejskiego; w przeciwnym razie odpowiedzialny za nich jest kraj, w którym przebywają. Ten okres transferu może zostać przedłużony do 18 miesięcy tylko wtedy, gdy dana osoba zostanie oficjalnie zarejestrowana jako ukrywająca się.

Jednak ze względu na dużą liczbę spraw, braki w cyfryzacji urzędów ds. cudzoziemców i niedobór personelu, sześciomiesięczny termin jest często przekraczany i dlatego Niemcy stają się odpowiedzialne za uchodźców. Z biegiem lat liczba takich osób sięga kilkuset tysięcy.

Przyspiesznie deportacji osób, którym odmówiono azylu To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Powód niepowodzenia nr 2: praktyka

W swoich statystykach niemiecki rząd jako przyczyny niepowodzenia ich deportacji podaje brak współpracy między państwami członkowskimi UE, problemy w urzędach ds. cudzoziemców, osoby ukrywające się, postępowania przed sądami administracyjnymi i tzw. azyl kościelny. W 1334 przypadkach nie było również połączenia lotniczego z krajem, do którego zamierzano deportować dane osoby. W 614 przypadkach osoby te dobrowolnie udały się do kraju swego pochodzenia.

Statystyki te ukrywają jednak fakt, że znaczna część odpowiedzialności spoczywa na władzach niemieckich: na przykład w przypadku domniemanego nożownika z Solingen proces jego deportacji do Bułgarii został rozpoczęty, ale najwyraźniej nie był konsekwentnie kontynuowany. Nowo przyjęty pakiet praw azylowych UE znosi sześciomiesięczny termin i znacznie upraszcza procedurę deportacji.

Ponadto są problemy z przeprowadzeniem deportacji, które dotyczą nie tylko deportacji do innych państw strefy Schengen. Na przykład w pierwszej połowie tego roku statystyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pokazują, że łącznie 132 deportacje (z czego 59 to tzw. transfery dublińskie) musiały zostać anulowane z powodu oporu ze strony osób, których dotyczyły. W 142 przypadkach (z czego 29 to transfery dublińskie) piloci odmówili zabrania danych osób na pokład. Deportacje odwołano ze względów medycznych w 36 przypadkach (z czego 16 to transfery dublińskie).

Problematyczne przypadki

Od grudnia 2022 roku Włochy odmawiają przyjmowania osób w ramach procedury dublińskiej. Powodem podanym przez prawicowo-konserwatywny rząd w Rzymie jest niewystarczająca pojemność ośrodków recepcyjnych ze względu na dużą liczbę uchodźców przybywających do Włoch przez Morze Śródziemne. Niemniej jednak Niemcy nadal składają wnioski o ich przyjęcie - ale bez powodzenia. Włoski rząd robi wyjątek tylko dla małoletnich bez opieki.

W przypadku Grecji, jej opieka nad uchodźcami jest krytykowana od lat, w tym także przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Niemcy wznowiły deportacje uchodźców do Grecji dopiero w 2017 roku, ale domagają się od niej zapewnienia, że osoby, których to dotyczy, zostaną zakwaterowane zgodnie z prawami człowieka. Jest jednak pewien problem: Grecja zapewnia pomoc społeczną tylko osobom, które już od kilku lat legalnie w niej przebywają. Grecki rząd nigdy tego nie zmienił, pomimo obietnic, że to zrobi.

Centrum wyjazdowe dla migrantów na Odrze? „Stanowcze nie” To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

W Niemczech sprawa ta dotyczy kilkudziesięciu tysięcy osób. Ich deportacja udaje się tylko w indywidualnych przypadkach, co wynika również z szeregu wyroków sądowych. Na przykład Wyższy Sąd Administracyjny Dolnej Saksonii orzekł 19 kwietnia 2021 roku, że nawet osoby uprawnione do ochrony uznanej w Grecji nie mogą zostać do niej odesłane.

Organizacje zajmujące się uchodźcami dostrzegają również poważne problemy z przestrzeganiem praw człowieka w Bułgarii, w tym także z powodu ataków na migrantów. Może to wyjaśniać, dlaczego osoby, których to może dotyczyć, czasami otrzymują porady, jak uniknąć odesłania do Bułgarii.

Osoby powracające i deportacje do Niemiec

Według informacji podanych przez rząd w Berlinie, w ubiegłym roku w Niemczech przebywało 14 tys. 885 osób, które zostały już odesłane do innego kraju europejskiego, ale później z niego powróciły do Niemiec. Spośród nich 5 tys. 100 osób je opuściło. Największą grupę stanowią tu Rosjanie, a następnie Afgańczycy i Irakijczycy.

Nie jest jednak tak, że tylko Niemcy chcą odsyłać uchodźców do innych państw strefy Schengen. W 2023 roku do Republiki Federalnej wpłynęło również 15 tys. 568 wniosków z innych krajów unijnych o przyjęcie ich z powrotem - ponieważ osoby te przybyły do nich z Niemiec. Na pierwszym miejscu znalazła się Francja (5 tys. 209 przypadków), a następnie Holandia (2 762), Belgia (2 384) i Austria (1067).

Władze niemieckie nie zawsze je akceptowały. Zgodę wydano w 9 954 przypadkach, ale tylko 4 275 osób zostało faktycznie przekazanych do Niemiec. Nawiasem mówiąc, Grecja również złożyła 357 takich wniosków; 167 osób zostało następnie deportowanych do Niemiec.

(RTR/jak)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>