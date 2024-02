Miele tnie miejsca pracy, przenosi produkcję do Polski

Po boomie w czasie pandemii producent sprzętu AGD z Guetersloh, firma Miele, odnotowuje spadek sprzedaży. W konsekwencji zamierza wdrożyć oszczędności, co oznacza redukcje około dwóch tysięcy miejsc pracy na świecie i przeniesienie części produkcji z Niemiec do Polski. „I to akurat w roku, w którym Miele obchodzi 125. urodziny” – zauważa dziennik gospodarczy „Handelsblatt”.

W komunikacie prasowym we wtorek (6.02.2024) firma poinformowała, że obecna sytuacja „nie jest przejściowym spadkiem koniunktury, ale trwałą zmiana warunków ramowych, do których trzeba się dostosować”.

Do 2026 roku kierownictwo firmy chce wygospodarować 500 milionów euro zapewniających „dodatkowe pole manewru” – dwie trzecie dzięki zwiększeniu sprzedaży oraz redukcji kosztów materiałów, a pozostałą część, około 166 milionów euro, poprzez oszczędności na kosztach personelu.

700 miejsc pracy do Polski

Jak pisze „Handelsblatt”, w swoich zakładach na świecie Miele chce zredukować dwa tysiące miejsc pracy. W 2019 roku, przed pandemią, rodzinna firma zatrudniała około 20 tys. osób; liczba ta wzrosła obecnie do ponad 23 300. Cięcia dotkną przede wszystkim miejsca pracy poza produkcją.

Do 2027 roku nawet 700 miejsc pracy zostanie przeniesiona z matecznika firmy w Guetersloh (Nadrenia Północna-Westfalia) do Polski. Firma zaznaczyła jednak, że nie jest to równoznaczne ze zwolnieniem takiej samej liczby osób, bo cięcia mają odbywać się w sposób „jak najbardziej odpowiedzialny społecznie”.

W tym roku Miele obchodzi 125. jubileusz Zdjęcie: picture-alliance/akg-images

W przyszłości w Guetersloh produkowane będą tylko pralki dla małych firm i urządzenia wielofunkcyjne, które mogą prać i suszyć pranie. Produkcja innego niż pralki sprzętu pozostanie w siedzibie głównej - wyjaśnia firma. Obecnie pracuje tam 5600 pracowników. Guetersloh ma pozostać najważniejszą lokalizacją.

W Ksawerowie w Polsce przy produkcji pralek Miele zatrudnionych jest obecnie około 400 osób. Odpowiednie moce produkcyjne są tam budowane – czytamy.

Związkowcy krytykują plany firmy

Plany koncernu skrytykował związek zawodowy IG Metall. Firma wycofuje się ze swojej obietnicy związanej z renomą marki i najwyraźniej koncentruje się teraz na tańszym, a nie lepszym, sprzęcie - powiedział Knut Giesler, dyrektor okręgowy w Nadrenii Północnej-Westfalii, cytowany w komunikacie prasowym. I dodał, że wprawdzie sytuacja rynkowa Miele jest obecnie napięta, jednak po rekordowych latach 2020-2022 nie ma powodu, aby przy pierwszym podmuchu przeciwnego wiatru uciekać się do takich środków.

Firma Miele skorzystała na dużym popycie na sprzęt AGD podczas pandemii koronawirusa. W 2022 roku obroty wzrosły o 12,2 proc. do 5,43 mld euro, czyli najmocniej w historii firmy. Dane za rok 2023 nie są jeszcze dostępne, ale Miele mówi o globalnym spadku obrotów. Według komunikatu prasowego szczególnie dotkliwe były gospodarcze konsekwencje wojny w Ukrainie. Według wstępnych danych obroty w ubiegłym roku finansowym spadły o około dziewięć procent. Liczba sprzedanych jednostek spadła o około 18 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. W najbliższym czasie nie oczekuje się ożywienia na rynkach.

Lubisz nasze artykuły? Zostań naszym fanem na facebooku! >>