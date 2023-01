Miedwiediew obraża Baerbock i Kijów: „Świnie nie mają wiary”

Po odrzuceniu przez Kijów zawieszenia broni ogłoszonego przez przywódcę Kremla Władimira Putina na czas prawosławnych świąt Bożego Narodzenia, były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew obraził ukraińskich polityków.

„Nadzorcy w europejskim chlewie”

„Świnie nie mają ani wiary, ani wrodzonego poczucia wdzięczności. Rozumieją tylko brutalną siłę i piskliwie domagają się żarcia od swoich panów” – napisał na swoim kanale w Telegramie wiceszef Rady Bezpieczeństwa Rosji. 57-latek w tym samym kontekście wyśmiał również minister spraw zagranicznych Niemiec Annalenę Baerbock.

Według Miedwiediewa, rosyjskie władze wyciągnęły do Ukraińców „rękę chrześcijańskiego miłosierdzia”. Jego zdaniem jednym z powodów odmowy był brak zgody Zachodu na świąteczny rozejm.

„Nawet niewykształcona kobieta Baerbock i szereg innych nadzorców w europejskim chlewie zdążyli marudzić o niedopuszczalności zawieszenia broni” – napisał Miedwiediew.

Polityk, niegdyś uważany za stosunkowo liberalnego, od początku wojny agresji Rosji na Ukrainę swoimi wypowiedziami próbuje wyprofilować się jako twardy przeciwnik Zachodu.

W czwartek (05.01.2023) Władimir Putin zarządził 36-godzinne zawieszenie broni, które miało obowiązywać od południa w piątek do północy w sobotę, czyli na czas prawosławnego Bożego Narodzenia. To pierwszy raz, gdy Moskwa zainicjowała takie zawieszenie broni dla całego frontu. Zawieszenia broni dotychczas miały zasięg lokalny, na przykład w celu wymiany jeńców. Kijów odrzucił wezwania do zawieszenia broni jako „hipokryzję”.

ISW: Próba zaszkodzenia reputacji Ukrainy

Annalena Baerbock skrytykowała zawieszenie broni jako niewystarczające i wezwała do wycofania się Rosjan w celu osiągnięcia pokoju. Amerykański think tank Institute for the Study of War (ISW) przypisuje propozycji Putina prawdopodobną chęć zaszkodzenia reputacji Ukrainy. Według ISW zawieszenie broni nie tylko dałoby rosyjskim wojskom szansę na przegrupowanie, ale także odebrałoby inicjatywę Ukrainie.

„Putin nie może oczekiwać, że Ukraina podporządkuje się warunkom tego nagle ogłoszonego zawieszenia broni; być może zażądał zawieszenia broni tylko po to, by przedstawić Ukrainę jako nieprzychylną i niechętną do negocjacji” – czytamy w raporcie.

Kreml w ubiegłym roku odrzucił zawieszenie broni na czas prawosławnej Wielkanocy.

(DPA/jak)

