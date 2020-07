Merkel: trudne rozmowy w Brukseli

Tydzień po rozpoczęciu się niemieckiej prezydencji w Radzie UE kanclerz Angela Merkel przedstawi w Parlamencie Europejskim jej program. Oczekiwania są wysokie. Polityk FDP i wiceprzewodnicząca PE Nicola Beer nalegała na Merkel, by wykorzystała historyczną szansę objęcia przez Niemcy wiodącej woli w Europie.

Merkel wystąpi przed eurodeputowanymi w środę po południu (8.07.2020), po czym przewidziana jest dyskusja. Wieczorem kanclerz i wiodący politycy UE chcą rozmawiać na temat budżetu Unii na lata 2021-27 i planowanego programu odbudowy gospodarki po koronakryzysie.

Konieczne rozmowy w cztery oczy

Wypracowanie kompromisu w sporze dotyczącym unijnego planu odbudowy jest jednym z priorytetów niemieckiej prezydencji. Obok budżetu UE, który na lata 2021-2027 ma wynosić 1,1 biliona euro, Komisja Europejska zaproponowała utworzenie dodatkowego instrumentu ożywienia gospodarczego – opiewającego na 750 mld euro w grantach i pożyczkach Funduszu Odbudowy.

Szczegóły tego planu budzą jednak kontrowersje. To też jeden z powodów podróży Merkel do Brukseli. Jak zauważa dziennikarz „Tagesschau”: „Szarpiące nerwy rokowania są trudne do pomyślenia w wideokonferencji. Doświadczeni negocjatorzy UE wiedzą, że często są potrzebne do nich długie noce z ciągle nowymi rozmowami w cztery oczy albo i sześć. A te prowadzi się najlepiej z wymaganym koronawirusem dystansem, ale osobiście”.

Zapobiec „niebezpiecznej erozji UE”

Merkel zabiega o osiągnięcie porozumienia na szczycie UE w Brukseli 17 i 18 lipca. Polityk FDP Beer apelowała do kanclerz, by zadbała o mądry kompromis. Nie można szykować gruntu dla tych, którzy krzyczą najgłośniej. „Fundusz odbudowy w formie czystego pakietu subwencji mógłby spowodować w sceptycznych państwach członkowskich co najmniej równie niebezpieczną erozję polityki europejskiej, jak druga skrajność”, powiedziała Beer agencji DPA.

Logo niemieckiej prezydencji

Wiceszefowa PE apelowała także do Merkel o „wykucie europejskiego konsensusu” w kwestii lepszej ochrony zewnętrznych granic UE i znalezienia wspólnych standardów w polityce azylowej. „Nierozwiązany, stały konflikt między państwami członkowskimi w zakresie polityki azylowej i migracyjnej znacznie osłabił europejskiego ducha”, ostrzegła Beer.

Merkel będzie prowadziła w Brukseli także szereg rozmów z politykami UE, między innymi z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem i szefem PE Davidem Sassolim. Na zaplanowane na wieczór spotkanie ws. unijnego budżetu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaprosiła, obok kanclerz Merkel, także Michela i Sassolego.

Sześciomiesięczna niemiecka prezydencja w Radzie UE trwa do końca roku. Jej punktami ciężkości są, obok pakietu pomocy finansowej jako instrumentu ożywienia gospodarczego, dalsze rozmowy z Wielką Brytanią na temat przyszłych stosunków handlowych oraz ochrona klimatu, digitalizacja i polityka migracyjna.

(dpa, tagesschau.de/stas)