Merkel: odwołać wszystko, co nie jest konieczne

Kanclerz Angela Merkel wezwała wszystkich mieszkańców Niemiec do ograniczenia aktywności społecznych. Po spotkaniu w czwartek późnym wieczorem z premierami niemieckich landów Merkel powiedziała, że powinno się zrezygnować z udziału we wszystkich wydarzeniach, które nie są niezbędnę, także tych poniżej tysiąca uczestników. – To apel do wszystkich – dodała. Dotychczas niemiecki rząd zalecał odwoływanie imprez z udziałem powyżej tysiąca osób.

Szefowa niemieckiego rządu przyznała, że epidemia koronawirusa to wyzwanie, na które nauka i medycyna nie mają jeszcze odpowiedzi. Dlatego najważniejszym zadaniem jest teraz ratować ludzkie życie i nie dopuścić do załamania gospodarki – mówiła.

Więcej łóżek na OIOM-ach

Merkel i premierzy landów ustalili, że szpitale w Niemczech od poniedziałku 16 marca będą przesuwać na późniejszy termin wszystkie operacje i zabiegi pacjentów niewymagających natychmiastowej pomocy, aby jak najwięcej szpitalnych łóżek pozostało wolnych dla zarażonych koronawirusem.

Premier Bawarii Markus Soeder powiedział, że trzeba przemodelować niemiecki system opieki zdrowotnej i zwiększyć liczbę łóżek na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Jak dodał, nie wolno dopuścić do sytuacji, w jakiej znalazły się Włochy, gdzie brakuje miejsc na OIOM-ach. Soeder zapewnił, że szpitale, które będą tworzyć dodatkowe miejsca do intensywnej terapii, zostaną wsparte finansowo, a żaden szpital nie narobi sobie przez to długów.

Jak poinformował w czwartek wieczorem Instytut Roberta Kocha, liczba potwierdzonych przypadków wirusa COVID-19 wzrosła w Niemczech do 2369. Jeszcze w środę było to 1567 przypadków. Pięć osób zmarło.

Szkoły na razie otwarte

Podczas narady w Urzędzie Kanclerskim nie zdecydowano o zamknięciu szkół i przedszkoli w całym kraju, ale – jak zaznaczono – pozostaje to opcją. Niektóre landy, jak choćby Bawaria, domagały się wyznaczenia dla całego kraju terminu przyspieszonych ferii wielkanocnych, ale nie osiągnięto porozumienia. Sprawy edukacji leżą w Niemczech w gestii landów.

Niemiecka kanclerz powiedziała, że epidemia koronawirusa odciśnie poważne piętno na gospodarce, a sytuacja jest dynamiczna. – Liczba zarażonych rośnie bardzo szybko, aktualne okoliczności są bardziej niezwykłe niż w czasie kryzysu bankowego – zaznaczyła.

Premier Bawarii Markus Soeder zapewnił, że władze landowe i federalne nie chcą dopuścić do wybuchu kryzysu gospodarczego. – Zrobimy wszystko co konieczne, aby utrzymać gospodarczą stabilność – mówił.

dpa/szym