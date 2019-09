Merkel: Od upadku muru wiele już osiągnęliśmy, ale i sporo musimy jeszcze zrobić

Zdaniem Angeli Merkel w ciągu trzydziestu lat, które minęły od upadku muru berlińskiego, wiele w Niemczech zrobiono, ale pozostało jeszcze sporo do zrobienia. Kanclerz wyraziła tę opinię w sobotę 28 września na swoim podkaście z okazji zbliżającego się Dnia Jedności Niemiec. Jako przykład osiągnięć wskazała, że siła gospodarcza byłej NRDwynosiła w chwili zjednoczenia Niemiec 3 października 1990 roku zaledwie 43 procent siły gospodarczej ówczesnej RFN, dziś natomiast wynosi już 75 procent.

"Jest to duży sukces", oświadczyła kanclerz Merkel. "Z drugiej strony mamy jeszcze przed sobą pewną drogę do pokonania. I to w wielu różnych dziedzinach", dodała.

Angela Merkel: "Należy dążyć do wyrównania różnic między zachodnią i wschodnią częścią kraju"

Jednakowe warunki życia

Według jej słów, z jednej strony należy w dalszym ciągu dążyć do wyrównania różnic między zachodnią i wschodnią częścią kraju, na przykład w systemie emerytalnym. "Z drugiej strony chodzi o to, żeby wspólnie kształtować przyszłość, to znaczy wspólnie zastanowić się również nad tym, gdzie i dlaczego wciąż mamy do czynienia z różnym poziomem życia i różnymi sytuacjami życiowymi", powiedziała.

"Właśnie z tego bierze się wielki projekt rządu federalnego, który ma na celu ustanowienie jednakowych warunków życia we wszystkich częściach Niemiec, wyrównanie sytuacji mieszkańców miast i wsi, podobnie jak sytuacji na północy i południu oraz na wschodzie i zachodzie naszego kraju", podkreśliła.

Ważne hasło "Odwaga jednoczy"

Ustanowione przez rząd krajowy Szlezwika-Holsztynu hasło tegorocznych obchodów Dnia Jedności Niemiec "Mut verbindet", czyli "Odwaga jednoczy", przypomina rok 1989, w którym wielu ludzi wykazało się odwagą, aby, jak stwierdziła kanclerz Merkel, "zjednoczenie Niemiec mogło okazać się rzeczywistością".

Angela Merkel podkreśliła, że nie powinno się wskazywać automatycznie na różnice między wschodem i zachodem Niemiec, ponieważ "mamy za sobą wiele wspólnie przeżytych lat".

Z okazji zbliżającej się 30. rocznicy upadku muru berlińskiego i przyszłorocznej 30. rocznicy zjednoczenia Niemiec rząd federalny powołał specjalną komisję pod nazwą "Pokojowa rewolucja i jedność Niemiec". Zadaniem tej komisji będzie prowadzenie rozmów "o wszystkim tym, co nas łączy, ale także o tym, co wciąż nas jeszcze dzieli".

"Jest to nasza odpowiedź na utrzymujące się wciąż różnice, ale także na to, co wspólnie udało się nam osiągnąć ", podkreśliła Angela Merkel.

