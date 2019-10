Merkel o porozumieniu w sprawie brexitu: wyjątkowo mało prawdopodobne

Według informacji przekazanych przez Downing Street, do rozmowy telefonicznej obu przywódców doszło we wtorek rano. Kanclerz Angela Merkel przekazała Borisowi Johnsonowi, że jest „wyjątkowo mało prawdopodobne”, by UE ratyfikowała umowę w sprawie brexitu, przygotowaną przez brytyjskiego premiera.

Jak oświadczyła Merkel, aby zawrzeć umowę, Irlandia Północna musiałaby na zawsze pozostać w unii celnej z UE, na co Johnson nie jest gotów się zgodzić.

Tusk: Stawką nie jest wygrana w jakiejś głupiej grze

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk oskarżył we wtorek Borisa Johnsona o to, że nie potraktował negocjacji dostatecznie poważnie i prowadził „głupią grę”.

„Stawką nie jest wygrana w jakiejś głupiej grze wzajemnego obwiniania się. Stawką jest przyszłość Europy i Wielkiej Brytanii, a także bezpieczeństwo i interesy naszych obywateli” - napisał Tusk na Twitterze, zwracając się do Borisa Johnsona.

Rozmowy ws. brexitu bliskie załamania

Oświadczenia Angeli Merkel i Donalda Tuska pojawiły się tuż po doniesieniach dotyczących brexitu, które dziś rano obiegły media. Tygodnik „The Spectator”, powołując się na źródło z Downing Street, napisał, że brytyjski rząd spodziewa się załamania rozmów z UE i przygotowuje się do zakończenia negocjacji w tym tygodniu. Jak poinformowało źródło, Boris Johnson nie ustanie w staraniach, aby zapobiec dalszemu opóźnieniu brexitu.

Zarówno oświadczenie Angeli Merkel, jak i informacje przekazane przez brytyjski magazyn wskazują, że ten tydzień może być dla Wielkiej Brytanii i UE ostatnią szansą na osiągnięcie porozumienia.

Brytyjski rząd jeszcze dziś ma opublikować plan na wypadek bezumownego brexitu.

(afp/dpa/mas)