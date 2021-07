Merkel o pomocy dla powodzian: szybko i bez biurokracji

Podczas wizyty w Bad Münstereifel w Nadrenii Północnej-Westfalii (NRW), szefowa niemieckiego rządu oświadczyła, że celem rządowego programu będzie zapewnienie „natychmiastowej niebiurokratycznej pomocy". –Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić, że stanie się to naprawdę szybko – obiecała. Dzień po uchwaleniu przez rząd w Berlinie stosownych kroków, odpowiednie uchwały przyjmą władze landu.

Merkel powiedziała, że pomoc powinna być kontynuacją działań podjętych przez rząd federalny w przypadku poprzednich powodzi. W tym przypadku jednak potrzeba znacznie więcej pieniędzy na pomoc w odbudowie.

„Przerażające” zniszczenia

Premier NRW Armin Laschet (CDU) zapewnił, że jego rząd podwoi kwotę, którą przekaże rząd federalny. Formularze wniosków o pomoc w nagłych wypadkach powinny być gotowe w tym tygodniu. Laschet powiedział mieszkańcom Bad Münstereifel, że miasto powinno powstać na nowo, „tak by było jeszcze piękniejsze niż przedtem".

Podczas wspólnej wizyty z Laschetem w miejscu zniszczeń Merkel była przygnębiona sytuacją. Zniszczenia są jej zdaniem „przerażające", w niektórych miejscach panują „zatrważające warunki". Wiele domów nie nadaje się już do zamieszkania. Podczas swojej wizyty kanclerz widziała „ludzi, którzy stracili wszystko". Miasto zostało „tak bardzo dotknięte, że aż brak słów".

- Jedyną rzeczą, która pociesza, jest solidarność ludzi - podkreśliła Merkel. Podziękowała wszystkim pomocnikom i darczyńcom. Jest jasne, że "będziemy potrzebowali bardzo długiego oddechu" - dodał kanclerz. "Nie zapomnimy o tobie po krótkim czasie" - zapewniła.

Kulejący system ostrzegania

Zdaniem Merkel należy poprawić komunikaty ostrzegawcze w sytuacjach kryzysowych. Teraz operatorzy telefoniczni w Niemczech nie oferują usługi wysyłania ostrzeżeń do telefonów komórkowych. – Wydaje się, że szykują się zmiany – powiedziała Merkel, odnosząc się do rozmowy na ten temat z federalnym ministrem transportu Andreasem Scheuerem (CSU). Zapewniła, że wkrótce ta sprawa będzie przedmiotem analizy. Podkreśliła, że „stara dobra syrena" może się jednak okazać bardziej przydatna niż do tej pory sądzono.

Ubiegłotygodniowe burze spowodowały w wielu miejscach, zwłaszcza w Nadrenii Północnej-Westfalii i Nadrenii-Palatynacie, poważne szkody. Co najmniej 164 osoby straciły życie: 117 zgonów potwierdzono w Nadrenii-Palatynacie, a 47 w NRW. W obu krajach związkowych nie wykluczono znalezienia kolejnych ofiar. Policja prosi osoby, z którymi nie skontaktowała się jeszcze policja, aby skontaktowały się ze służbami ratowniczymi.

AFP,DPA/sier)