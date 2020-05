Merkel o kontrowersyjnym wyroku niemieckiego TK: „jest uleczalny“

Niemcy łamią sobie głowę nad wyrokiem Federalnego Trybunału Konstytucyjnego podważającego orzeczenie TSUE ws. Europejskiego Banku Centralnego: jak polityka ma przywołać do porządku niezależną instytucję, którą jest Europejski Bank Centralny?

EBC tymczasem chce kontynuować kontrowersyjną operację skupu wielomiliardowych obligacji państw strefy euro. Jest to zgodne z mandatem EBC - powiedziała w poniedziałek (11.05.2020) włoskiemu dziennikowi „La Repubblica” członkimi zarządu banku Isabel Schnabel.

EBC nie zmieni kursu

Schnabel podkreśliła, że w sprawach prawnych dotyczących EBC i jego działania kompetentny jest wyłącznie Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE). "W 2018 r. TSUE orzekł, że PSPP jest legalny” - powiedziała odnosząc się do prowadzonego przez Europejski Bank Centralny programu zakupu aktywów sektora publicznego na rynkach wtórnych (Public Sector Purchase Programme). Wcześniej szefowa EBC Christine Lagarde dała wyraźnie do zrozumienia, że także po wyroku sędziów z Karlsruhe Europejski Bank Centralny będzie się trzymał przyjętego kursu.

Federalny Trybunał Konstytucyjny orzekł w ubiegłym tygodniu, że EBC przekroczył swoje uprawnienia, skupując wielomiliardowe obligacje państw strefy euro. Podważył tym samym wcześniejszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, który nie zakwestionował prawomocności tej operacji. Po tej decyzji Niemiecki Bank Federalny może w przyszłości uczestniczyć w PSPP tylko wówczas, gdy Rada Prezesów EBC uzasadni proporcjonalność stosowanych środków. Niemiecki TK dał rządowi w Berlinie trzy miesiące na to, by skłonił EBC do rewizji kontrowersyjnego programu. Orzeczeniem tym sędziowie z Karlsruhe po raz pierwszy sprzeciwili się decyzji najwyższego organu sądowego Unii Europejskiej.

Komisja Europejska przypomniała w tym kontekście, że wyroki TSUE są wiążące dla wszystkich państw członkowskich Wspólnoty. Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen zapowiedziała sprawdzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego pod kątem wszczęcia postępowania naruszeniowego przeciwko Republice Federalnej Niemiec.

Merkel jest optymistką

Kanclerz Niemiec Angela Merkel (CDU) dostrzega trudną sytuację w związku z wyrokiem sędziów z Karlsruhe. Zarazem jednak wyraziła się optymistycznie o możliwym rozwiązaniu konfliktu. Według informacji z kręgów rządowych, na które powołuje się agencja DPA, w wideokonferencji prezydium CDU nazwała wyrok niemieckiego TK „uleczalnym”, jeżeli Europejski Bank Centralny wyjaśni swój sposób postępowania przy skupywaniu obligacji. Wyrok ma bardzo duże znaczenie.

Jednocześnie Merkel przyznała, że sytuacja jest drażliwa, ponieważ wyrokowi niemieckiego TK przyklasnęły inne państwa europejskie. Pochwaliła go także Polska, która od lat ma problemy z TSUE w związku z kontrowersyjnym reformowaniem wymiaru sprawiedliwości. Podczas wideokonferencji Merkel nie wskazała jednak jednoznacznie na Polskę, podaje DPA. Nie toczyła się także podczas tej konferencji żadna dyskusja na temat wyroku z Karlsruhe.

Do aktualnej sytuacji wszystkie strony muszą podejść bardzo mądrze, apelowała kanclerz. Dotyczy to zarówno rządu Niemiec, jak i Unii Europejskiej i EBC. Angela Merkel podkreśliła jednocześnie, że niezależność Europejskiego Banku Centralnego ma dla Niemiec zasadnicze znaczenie. Bardziej konkretnie się nie wypowiedziała.

