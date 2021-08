Merkel o Afganistanie: „Błędnie oceniliśmy rozwój sytuacji”

Kanclerz Niemiec Angela Merkel jest wstrząśnięta przejęciem władzy przez radykalnych islamskich talibów w Afganistanie. – Od czasu wycofania obcych wojsk doświadczamy, jak talibowie przejmują w zapierającym dech tempie prowincję za prowincją, miasto za miastem i ponownie przejmują kontrolę nad całym krajem – powiedziała Merkel podczas konferencji prasowej w Berlinie. – To niezwykle gorzki rozwój wypadków. Gorzki, dramatyczny i straszny szczególnie dla mieszkańców Afganistanu – dodała.

Merkel przyznaje się do błędu

Podobnie jak wcześniej minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas, Merkel przyznała, że wszyscy błędnie oceniła rozwój sytuacji, myśląc, że będzie więcej czasu na znalezienie rozwiązań. – My wszyscy – i ja również ponoszę za to odpowiedzialność – błędnie oceniliśmy rozwój sytuacji – powiedziała szefowa niemieckiego rządu.

„Zrobić wszystko, co możliwe”

Teraz chodzi o to, aby zrobić wszystko, by zapewnić bezpieczeństwo swoim rodakom, a także mieszkańcom Afganistanu pracującym dla niemieckich organizacji rządowych i pozarządowych. Jak powiedziała Merkel, skontaktowano się z około 1,5 tys. osób, z których zgłosiło się prawie 600. Teraz „próbujemy zrobić wszystko, co w naszej mocy”, aby wydostać tych ludzi z kraju.

Do Afganistanu udały się dwa niemieckie samoloty wojskowe A400M, ale ze względu na napiętą sytuację nie mogły jeszcze wylądować na lotnisku w Kabulu. Jak donosi agencja prasowa DPA, jeden z nich czeka w stolicy Azerbejżanu – Baku, drugi – w uzbekistańskim Taszkieńcie.

(EPD, DPA/dom)