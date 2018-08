Merkel i Putin stawiają na ścisły dialog

– Jestem przekonana, że także kontrowersyjne tematy mogą zostać rozwiązane tylko w rozmowie i dzięki rozmowie – powiedziała kanclerz Niemiec Angela Merkel w sobotę wieczorem w brandenburskim pałacu Meseberg, gdzie spotkała się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Kanclerz podkreśliła zwłaszcza wspólną odpowiedzialność, jaką ponoszą Rosja i Niemcy w staraniach o znalezienie pokojowych rozwiązań w regionach objętych konfliktami, takich jak Syria czy wschodnia Ukraina. Putin powiedział, że także on przywiązuje „duże znaczenie” do współpracy.

Syria, Ukraina i gaz

W kryzysowej dyplomacji międzynarodowej nie można zrezygnować z Rosji – jasno postawiła sprawę Merkel. Jednocześnie ostrzegła przed katastrofą humanitarną w Syrii. Walki tam co prawda najwyraźniej słabną, ale konieczne są reforma konstytucji i wybory. Putin wezwał Europę do udzielenia pomocy Syrii. Niezbędne jest przywrócenie infrastruktury, żeby uchodźcy z zagranicy mogli wrócić do domu. Nie chodzi przy tym tylko o powrót uchodźców z Europy, ale także o miliony osób, które schroniły się w sąsiednich Jordanii, Libii i Turcji.

Oboje politycy są niezadowoleni z sytuacji na Ukrainie, „Gdzie niestety nie robimy postępów", jak powiedział Putin. Merkel domaga się wzmocnienia starań o wdrożenie porozumień z Mińska i przypomniała o niemieckiej propozycji wysłania oddziałów pokojowych ONZ na wschód Ukrainy. Rosja jest wobec niej sceptyczna.

Tematem trwających dobre trzy godziny rozmów w rządowej rezydencji na północ od Berlina był też kontrowersyjny gazociąg Nord Stream 2, który od końca 2019 r. ma transportować przez Bałtyk rosyjski gaz do Niemiec. Merkel podkreśliła, że także po uruchomieniu tego gazociągu Ukraina „musi odgrywać ważną rolę w tranzycie gazu do Europy”. Putin podkreślił niezawodność dostaw gazu z Rosji. Mówił też o rosnących znowu kontaktach gospodarczych z Niemcami.

Nowy początek?

Według obserwatorów politycznych spotkanie Merkel i Putina odzwierciedla pewien powrót do dyplomatycznej normalności. Aneksja Krymu przez Rosję w 2014 r. poważnie obciążyła stosunki między Zachodem i Rosją. Rosja została wykluczona z grupy G8, Władimir Putin nie był od tego czasu z wizytą w Niemczech.

Brak koniecznego dystansu? Putin tańczy z Karin Kneissl na jej weselu w Gamlitz

Nawiasem mówiąc Angela Merkel musiała pół godziny czekać na rosyjskiego gościa. Putin przyjechał z opóźnieniem z austriackiej Styrii, gdzie gościł na weselu szefowej austriackiej dyplomacji Karin Kneissl. Zaproszenie Putina wzbudziło kontrowersje w Austrii i na świecie. Minister Kneissl zarzucono, że zabrakło jej odpowiedniego dystansu do Putina i że tym jednostronnym krokiem naraziła rolę Austrii jako pośrednika między Rosją i innymi państwami Unii Europejskiej. Austria sprawuje obecnie prezydencję w Radzie UE.

(afp, dpa, rtr / stas)