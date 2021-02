Meklemburgia-Pomorze Przednie zaostrza zasady przekraczania granicy z Polską

Jak podały w czwartek (25.02.2021) władze powiatu Pomorze Przednie -Greiswald, osoby wyjeżdżające do Polski po powrocie muszą nie tylko odbyć dwutygodniową kwaranntanę, lecz także zgłosić się do lokalnego urzędu ds. zdrowia. Jest to przewidziane w zmienionym rozporządzeniu w sprawie kwarantanny, które uznaje Polskę za obszar ryzyka. W przypadku naruszeń grozi kara grzywny. Z nieprzestrzeganie obowiązku kwarantanny wynosi ona od 500 do 2.500 euro.

Z kwarantanny zostaną zwolnieni pracownicy transgraniczni, posiadający odpowiednie dokumenty.

Szybkie testy dla polskich maturzystów

Ponadto Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa Pomerania w Löcknitz (Pomorze Przednie-Greifswald) ogłosiła, że dzięki specjalnemu programowi dofinansowania zostaną pokryte koszty szybkich testów na koronawirusa dla 19 polskich maturzystów z polsko-niemieckiego liceum w Löcknitz. Dzięki temu uczniowie będą mogli ponownie uczęszczać na zajęcia, a także zgodnie z planem przystąpić do egzaminów maturalnych.

Polscy obywatele i studenci już od dawna narzekali na wysokie koszty regularnych testów na koronawirusa, pozwalające na wjazd do Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Wskutek ich presji władze regionu zobowiązały się do stworzenia dwóch centrów testowych przy przejściach granicznych w Ahlbeck i Linken. Cena przeprowadzonego w nich szybkiego testu na koronawirusa nie będzie przekraczać 10 euro w przypadku pracowników transgranicznych.

Powiat Pomorze Przednie-Greifswald leży w całości przy granicy z Polską, która rozciąga się od wyspy Uznam do Pomellen przy autostradzie A11.

(DPA/jar)

