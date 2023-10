Meklemburgia-Pomorze Przednie. Więcej kontroli na granicy

Policja w Meklemburgii-Pomorzu Przednim wzmocniła kontrole na granicy z Polską. Ma to służyć ograniczeniu nielegalnej migracji.

Policja w Meklemburgii-Pomorzu Przednim wzmocniła kontrole na granicy z Polską – podaje niemiecka agencja prasowa DPA. To działania mające ograniczyć nielegalną migrację do Niemiec i przemyt ludzi. Patrole policyjne wzmocnią działania policji federalnej (to ona w pierwszej kolejności jest odpowiedzialna za ochronę granic) i umożliwią nie tylko kontrole mobilne, ale i przejściowe kontrole stacjonarne.

Powstrzymać przemytników

Władze Meklemburgii-Pomorza Przedniego tłumaczą intensyfikację kontroli odnotowywanym od tygodni znacznym wzrostem nielegalnych przekroczeń granicy.

Środki podjęte przez policję federalną bezpośrednio na granicy zostaną wzmocnione przez policję landową poprzez działania w drugiej linii za granicą – pisze DPA. „W ten sposób chcemy powstrzymać przemytników, którzy sprowadzają uchodźców do Niemiec, czasami w okolicznościach zagrażających życiu” – powiedział agencji minister spraw wewnętrznych Meklemburgii-Pomorza Przedniego Christian Pegel.

Coraz więcej migrantów

Dziennik „Die Welt” zamieszcza z kolei reportaż w niemieckiego pogranicza. W liczącym zaledwie 35 mieszkańców Zelz w Brandenburgii migranci przechodzą do Niemiec przez niewielki mostek. Mieszkańcy wioski codziennie obserwują grupy przybyszów – w większości mężczyzn. Jeden z mieszkańców wioski relacjonuje, że najczęściej są to kilkuosobowe grupy migrantów. Przechodząc koło domów, pozdrawiają życzliwie mieszkańców. Jeszcze rok temu panował w wiosce spokój, teraz „coraz częściej ujadają psy” – czytamy.

Tylko na odcinku granicy w Brandenburgii policja federalna do sierpnia włącznie odnotowała 7650 nielegalnych wjazdów. Szczególnie w sierpniu liczby te były wysokie.

Jak mówi w reportażu jeden z mieszkańców Zelz, obawia się on o bezpieczeństwo swojej 18-letniej córki. Obawy mają też inni mieszkańcy, choć „do tej pory nic złego się nie wydarzyło”.

